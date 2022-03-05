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Черкаси, повітряна тривога! Усім в укриття!

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Усім в укриття!

У Черкасах повітряна тривога! Усім в укриття!

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