Очільник Донецької обласної військової адміністрації підтвердив "режим тиші": деталі

На даний час є підтвердження режиму тиші з 9:00, каже Кириленко.

У Донецькій області є підтвердження режиму тиші з 9:00 5 березня.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"До уваги жителів Волновахи і Маріуполя. Щодо евакуації. На даний час маємо підтвердження режиму тиші з 9:00. У ці хвилини опрацьовуємо деталі евакуації. Координує роботу усіх сторін і учасників процесу Донецька обласна військова адміністрація", - розповів Кириленко.

Він також попросив мешканців довіряти лише офіційній інформації, розміщеній на цій офіційній сторінці або тій інформації, яка дає пряме посилання на неї.

"Це питання безпеки людей!", - наголосив він.