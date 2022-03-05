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Очільник Донецької обласної військової адміністрації підтвердив "режим тиші": деталі

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На даний час є підтвердження режиму тиші з 9:00, каже Кириленко.

У Донецькій області є підтвердження режиму тиші з 9:00 5 березня. 

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. 

"До уваги жителів Волновахи і Маріуполя. Щодо евакуації. На даний час маємо підтвердження режиму тиші з 9:00. У ці хвилини опрацьовуємо деталі евакуації. Координує роботу усіх сторін і учасників процесу Донецька обласна військова адміністрація", - розповів Кириленко. 

Він також попросив мешканців довіряти лише офіційній інформації, розміщеній на цій офіційній сторінці або тій інформації, яка дає пряме посилання на неї.

"Це питання безпеки людей!", - наголосив він. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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