Війна Росії проти України: на Донеччині за ніч поранили 4 цивільних

Війна Росії проти України: на Донеччині за ніч поранили 4 цивільних

Інформація про постраждалих постійно оновлюється.

За ніч з 4 на 5 березня надійшла інформація про ще чотирьох поранених росіянами у Донецькій області: 2 у селі Тарамчук, 1 у Новотроїцькому і 1 у Волновасі.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Всього від початку вторгнення росіяни поранили щонайменше 261 нашого мирного земляка", - сказав він.

Інформація про постраждалих постійно оновлюється.