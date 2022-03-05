Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Війна Росії проти України: на Донеччині за ніч поранили 4 цивільних

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber

Інформація про постраждалих постійно оновлюється.

За ніч з 4 на 5 березня надійшла інформація про ще чотирьох поранених росіянами у Донецькій області: 2 у селі Тарамчук, 1 у Новотроїцькому і 1 у Волновасі.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. 

"Всього від початку вторгнення росіяни поранили щонайменше 261 нашого мирного земляка", - сказав він. 

Інформація про постраждалих постійно оновлюється. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Корисні поради:

Наступна публікація