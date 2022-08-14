Чим корисні груші і кому їх не можна їсти

Груша - надзвичайно солодкий фрукт, однак, навідміну від яблук, він зовсім не калорійний. До її складу входить багато клітковини, яка допомагає покращити травну систему. У чому користь груші і кому її не варто їсти - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Груші: користь для організму

Ці фрукти містять велику кількість фолієвої кислоти, яка бере участь у процесах регуляції функції органів кровотворення і окисно-відновних процесах, позитивно впливає на роботу печінки та кишечника, а також підтримує імунну систему.

Яка ще користь груші для людського організму:

для людського організму: у цих фруктах є вітаміни групи В, Е, С, K, D, H, PP;

груші не калорійні, а ще вони прискорюють метаболізм, що допомагає схуднути;

в плодах багато корисних мінералів, зокрема, бор, хлор, залізо, сірка, фосфор, магній, найтрій, кальцій, калій;

завдяки великій кількості клітковини груші допомагають знизити рівень холестерину, що важливо під час лікування ожиріння та цукрового діабету;

до складу цих фруктів входить природній антибіотик (арбутин) - тому їх вживання допомагає навіть знизити температуру.

Лікарі зазначають, що груші особливо корисні жінкам. Вони допомагають призупинити процес старіння та беруть участь у регенерації клітин.

Кому не рекомендовано їсти груші

Груші несуть користь організму, однак їх можна їсти не всім. Варто відмовитися від додавання цього фрукту до свого раціону в деяких випадках:

у вас гастрит, виразки шлунку чи інші захворювання шлунково-кишкового тракту;

літнім людям краще відмовитися від вживання кислих плодів, тому що вони посилюють розлади нервової системи;

не їжте переспілі груші, тому що це призведе до розладу шлунку.

А ще лікарі попереджають, що груші не можна вживати на голодний шлунок, адже велика кількість клітковини може негативно подіяти на слизову оболонку кишечника.