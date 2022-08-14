Наскільки складно збивати іранські безпілотники, які отримає Росія

За кілька тижнів російські окупанти можуть почати застосовувати на полі бою в Україні іранські безпілотники. Нині росіські оператори проходять навчання та іструктаж.

Іранські безпілотники Shahid 129 можуть появитися на озброєнні російських окупантів наприкінці серпня чи на початку вересня. До того часу їхні оператори пройдуть навчання й почнуть застосовувати їх на фронті в Україні.

Про це на своєму YouTube-каналі розповів військовий експерт Олег жданов.

"Ми не знаємо точної цифри, але дійсно Іран все-таки передає Російській Федерації безпілотники. У відкритих джерелах була цифра в 46 комплексів. Скільки це безпілотників - важко сказати", - сказав Жданов.

Росіяни проходять навчання із застосування цих безпілотників.

"Нині є інформація розвідки, що у відкритих джерелах, іранські спеціалісти приступили до навчання російських операторів використовувати ці безпілотники Shahid 129. Коли вони будуть готові - складно сказати. Але думаю, як мінімум місяць. Ми можемо розраховувати, що вони можуть появитися на фронті десь або в кінці серпня, або на початку вересня. Навряд чи раніше появляться", - зазначив експерт.

Наскільки складно буде збивати ці безпілотники, інформації поки обмаль.

"Наскільки їх складно збивати, тут покаже лише поле бою. Бо бойового застосування в інших місцях - поки що інформації в достатньому обcязі немає. І наскільки вони видимі системами ППО, і наскільки їх можна буде збивати - ЗСУ відпрацюють практично на полі бою, коли вони з'являться в російських військ", - сказав Жданов.

Читайте також: