Чем полезны груши и кому их нельзя есть

Груша – чрезвычайно сладкий фрукт, однако, в отличие от яблок, он совсем не калорийный. В ее состав входит много клетчатки, помогающей улучшить пищеварительную систему. В чем польза груши и кому ее не стоит есть – читайте в материале ТСН.ua.

Груши: польза для организма

Эти фрукты содержат большое количество фолиевой кислоты, которая участвует в процессах регуляции функции органов кроветворения и окислительно-восстановительных процессах, оказывает положительное влияние на работу печени и кишечника, а также поддерживает иммунную систему.

Какая еще польза груши для человеческого организма:

для человеческого организма: в этих фруктах есть витамины группы B, E, C, K, D, H, PP;

груши не калорийны, а еще они ускоряют метаболизм, помогающий похудеть;

в плодах много полезных минералов, в частности, бор, хлор, железо, сера, фосфор, магний, тройник, кальций, калий;

благодаря большому количеству клетчатки груши помогают снизить уровень холестерина, что важно при лечении ожирения и сахарного диабета;

в состав этих фруктов входит природный антибиотик (арбутин) – поэтому их употребление помогает даже снизить температуру.

Врачи отмечают, что груши особенно полезны женщинам. Они помогают приостановить процесс старения и участвуют в регенерации клеток.

Кому не рекомендуется есть груши

Груши несут пользу организму, но их можно есть не всем. Следует отказаться от добавления этого фрукта в свой рацион в некоторых случаях:

у вас гастрит, язвы желудка или другие заболевания желудочно-кишечного тракта;

пожилым людям лучше отказаться от употребления кислых плодов, потому что они усугубляют расстройства нервной системы;

не ешьте перезрелые груши, потому что это приведет к расстройству желудка.

А еще врачи предупреждают, что груши нельзя употреблять в голодный желудок, ведь большое количество клетчатки может негативно подействовать на слизистую кишечника.