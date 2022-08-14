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Чем полезны груши и кому их нельзя есть

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Чем полезны груши и кому их нельзя есть

Польза груши / Фото: pixabay.com

Груша – чрезвычайно сладкий фрукт, однако, в отличие от яблок, он совсем не калорийный. В ее состав входит много клетчатки, помогающей улучшить пищеварительную систему. В чем польза груши и кому ее не стоит есть – читайте в материале ТСН.ua.

Груши: польза для организма

Эти фрукты содержат большое количество фолиевой кислоты, которая участвует в процессах регуляции функции органов кроветворения и окислительно-восстановительных процессах, оказывает положительное влияние на работу печени и кишечника, а также поддерживает иммунную систему.

  • Какая еще польза груши для человеческого организма:
  • в этих фруктах есть витамины группы B, E, C, K, D, H, PP;
  • груши не калорийны, а еще они ускоряют метаболизм, помогающий похудеть;
  • в плодах много полезных минералов, в частности, бор, хлор, железо, сера, фосфор, магний, тройник, кальций, калий;
  • благодаря большому количеству клетчатки груши помогают снизить уровень холестерина, что важно при лечении ожирения и сахарного диабета;
  • в состав этих фруктов входит природный антибиотик (арбутин) – поэтому их употребление помогает даже снизить температуру.

Врачи отмечают, что груши особенно полезны женщинам. Они помогают приостановить процесс старения и участвуют в регенерации клеток.

Кому не рекомендуется есть груши

Груши несут пользу организму, но их можно есть не всем. Следует отказаться от добавления этого фрукта в свой рацион в некоторых случаях:

  • у вас гастрит, язвы желудка или другие заболевания желудочно-кишечного тракта;
  • пожилым людям лучше отказаться от употребления кислых плодов, потому что они усугубляют расстройства нервной системы;
  • не ешьте перезрелые груши, потому что это приведет к расстройству желудка.

А еще врачи предупреждают, что груши нельзя употреблять в голодный желудок, ведь большое количество клетчатки может негативно подействовать на слизистую кишечника.

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