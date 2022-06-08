Чим підживити смородину в червні: добрива і народні рецепти

Смородина буває червоною, чорною, білою, а ще жовтою, помаранчевою і навіть фіолетовою. Це одна з найбільш популярних ягід серед українських садівників. Однак отримати хороший урожай не так просто. Читайте в матеріалі ТСН.ua чим підживити смородину в червні.

Саме в червні ягідні чагарники починають формувати врожай. А тому в цей час дуже важливо, щоб рослина отримувала достатню кількість поживних речовин .Запорукою отримання великих і солодких ягід є внесення в червні добрив під кущі смородини. Тому що на початку літа починається формування плодів і активний ріст пагонів.

Коли найкраще підживлювати смородину

Якщо ви не підкормлювали ягідні чагарники восени, не забудьте внести добрива на самому початку весни, коли зійде сніг. Тоді рослина прокидається і пускає перші пагони.

Якщо ви восени добрива вносили, нову порцію потрібно додавати вже в період цвітіння (початок червня) та коли формуються зав'язі.

Чим підживити смородину в червні: варіанти добрив

Ягідний чагарник потрібно підгодовувати мінеральними та органічними добривами. Чудово підходять також народні рецепти.

Які мінеральні добрива підходять

Для смородини найкраще підбирати мінеральні добрива, до складу яких входять концентровані швидкодіючі солі. На початку червня чудовим варіантом буде підживлення за допомогою фосфорно-калійних добрив. Дозування на одну рослину таке: 10-12 г суперфосфату чи 8-10 г сульфату калію розчинити у воді і внести під кущик.

Коли формуються зав'язі (кінець червня - початок липня) смородину підживлюють ще раз. Цього разу вносять деревний попіл (під кольорову смородину 200 г на один кущик, а під чорну - 100-150 г).

Органічні добрива

Чим підживити смородину в червні: мінеральні, органічні добрива і народні засоби / Фото: pixabay.com

Органічні добрива відрізняються природним походженням (компост, торф, послід, гній). Коли вони розкладаються, то утворюють сполуки, які стимулюють розвиток корисних бактерій і мікроорганізмів. Вони допомагають рослині швидше отримувати з ґрунту поживні речовини.

В червні використовують такі органічні добрива:

перепрілий гній потрібно розвести з водою (співвідношення 1:5) - на дорослий кущ потрібно 1 відро такого добрива, а на молодий - пів відра (свіжий гній заливають водою на 3-4 дні і лише потім використовують);

потрібно розвести з водою (співвідношення 1:5) - на дорослий кущ потрібно 1 відро такого добрива, а на молодий - пів відра (свіжий гній заливають водою на 3-4 дні і лише потім використовують); пташиний послід потрібно змішати з водою (співвідношення 1:2) - на дорослий кущ 1 відро розчину, а на молодий - 1/2 відра.

Компост і перегній не містять азоту, а тому їх можна використовувати протягом всього літа. Також ними можна мульчувати ґрунт після поливанння.

Народні рецепти

Ці засоби використовують як доповнення до органічних та мінеральних добрив, тому що вони не можуть їх замінити повною мірою. Найбільш популярні: