Чим підживити смородину в червні: добрива і народні рецепти

Смородина буває червоною, чорною, білою, а ще жовтою, помаранчевою і навіть фіолетовою. Це одна з найбільш популярних ягід серед українських садівників. Однак отримати хороший урожай не так просто. Читайте в матеріалі ТСН.ua чим підживити смородину в червні.
Саме в червні ягідні чагарники починають формувати врожай. А тому в цей час дуже важливо, щоб рослина отримувала достатню кількість поживних речовин .Запорукою отримання великих і солодких ягід є внесення в червні добрив під кущі смородини. Тому що на початку літа починається формування плодів і активний ріст пагонів.
Коли найкраще підживлювати смородину
Якщо ви не підкормлювали ягідні чагарники восени, не забудьте внести добрива на самому початку весни, коли зійде сніг. Тоді рослина прокидається і пускає перші пагони.
Якщо ви восени добрива вносили, нову порцію потрібно додавати вже в період цвітіння (початок червня) та коли формуються зав'язі.
Чим підживити смородину в червні: варіанти добрив
Ягідний чагарник потрібно підгодовувати мінеральними та органічними добривами. Чудово підходять також народні рецепти.
Які мінеральні добрива підходять
Для смородини найкраще підбирати мінеральні добрива, до складу яких входять концентровані швидкодіючі солі. На початку червня чудовим варіантом буде підживлення за допомогою фосфорно-калійних добрив. Дозування на одну рослину таке: 10-12 г суперфосфату чи 8-10 г сульфату калію розчинити у воді і внести під кущик.
Коли формуються зав'язі (кінець червня - початок липня) смородину підживлюють ще раз. Цього разу вносять деревний попіл (під кольорову смородину 200 г на один кущик, а під чорну - 100-150 г).
Органічні добрива
Органічні добрива відрізняються природним походженням (компост, торф, послід, гній). Коли вони розкладаються, то утворюють сполуки, які стимулюють розвиток корисних бактерій і мікроорганізмів. Вони допомагають рослині швидше отримувати з ґрунту поживні речовини.
В червні використовують такі органічні добрива:
- перепрілий гній потрібно розвести з водою (співвідношення 1:5) - на дорослий кущ потрібно 1 відро такого добрива, а на молодий - пів відра (свіжий гній заливають водою на 3-4 дні і лише потім використовують);
- пташиний послід потрібно змішати з водою (співвідношення 1:2) - на дорослий кущ 1 відро розчину, а на молодий - 1/2 відра.
Компост і перегній не містять азоту, а тому їх можна використовувати протягом всього літа. Також ними можна мульчувати ґрунт після поливанння.
Народні рецепти
Ці засоби використовують як доповнення до органічних та мінеральних добрив, тому що вони не можуть їх замінити повною мірою. Найбільш популярні:
- Очистки картоплі - до їхнього складу входить велика кількість крохмалу, а тому вони досить ефективні. Для приготування добрива потрібно залити картопляні очистки водою (співвідношення 1:1) і настоювати протягом місяця. Перед підживленням концентрат ще раз розводять водою (співвідношення 1:10). Поливають з розрахунком 1 відро на кущ. Така підгодівля чудово підходить в період формування ягід.
- Готовий крохмал - якщо немає можливості використовувати очистки, можна взяти картопляний крохмал (100 г на 2,5 літра води). З нього потрібно зварити щось на зразок киселю, розвести у відрі води і поливати цим розчином смородину.
- Хліб - в хлібобулочних виробах містяться дріжджі, які стимулюють ріст рослини. Така підгодівля здатна значно покращити структуру ґрунту, посилити діяльність живих мікроорганізмів. Для підживлення можна використовувати свіжий або черствий хліб. Його складають у відро, заливають теплою водою, накривають та залишають в теплому місці на сім днів. Коли добриво готове, його потрібно процідити і розбавити водою (співвідношення 1:10).
- Бур'яни - для приготування настою підходять навіть свіжі бур'яни. Їх потрібно скласти в бочку і залити водою, потім накрити плівкою, розмістити на сонці і залишити на 1-2 тижні. Коли перестане утворюватися піна, а саме добриво посвітлішає, значить, розчин готовий. Його потрібно розвести водою (співвідношення 1:10).
- Кавова гуща - вона насичує ґрунт азотом, значно покращує його структуру. Перед внесенням цього добрива, кавову гущу потрібно змішати з ґрунтом, а потім підсипати під кущі.
- Бананові шкірки - вони багаті кальцієм та калієм, а тому чудово підходять як добриво для смородини. Шкірку просто вкопують поруч з кущем. В ґрунті вона швидко перегниває і рослина отримує необхідні речовини.