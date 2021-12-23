Чим загрожує низькопробний дизель у морози

Заправитися низькопробним дизелем особливо небезпечно під час морозів. Таке паливо за низьких температур має тенденцію втрачати плинність і перетворює авто на "нерухомість".

Інститут споживчих експертиз відібрав та перевірив зразки "євродизелю" 15 мереж — ОККО, WOG, SHELL, KLO, PRIME, ZOG, SOCAR, АВІАС, БРСМ-нафта, МОТТО, MARSHALL, ULTRA, Neftek, Brent Oil та Схід. Також були придбані зразки брендових сортів — Pulls Diesel Арктика (OKKO), Mustang (WOG), Ventus (KLO), Nano+ (SOCAR) та V-power (SHELL). Це паливо з покращеними характеристиками, відповідно коштує дорожче, ніж "звичайний" дизель.

У лабораторії всі зразки пройшли перевірку на відповідність ДСТУ за найважливішими для дизеля параметрами: гранична температура фільтрації, температура спалаху в закритому тиглі та вміст сірки. Експерти інституту розділили результати на три зони – червону, синю та зелену. До першої потрапили мережі, паливо яких виявилося не кондиційним, тобто мало суттєві відхилення у показниках, до другої – без порушень, але без запасу міцності, та зелені – результати відповідали всім нормативам та мали "запас міцності" за якістю.

У зоні порушників, "червоній", — опинилися мережі-дискаунтери. До аутсайдерів потрапили чотири зразки стандартного зимового дизеля, які були придбані в мережах БРСМ-нафта, МОТТО, Brent Oil, Схід і зовсім несподівано – дизельне паливо Nano + SOCAR. У останнього зразка температура фільтрації виявилася нижчою за норматив – всього мінус 17°С, так само як і у зразка Brent Oil (– 16°С).

Температура спалаху була порушена у зразків МОТТО та Схід – відповідно, 43 і 46 градусів за нормативів не нижче 55. Це може свідчити про не заводське походження даного палива, і значно збільшує його пожежонебезпеку під час аварії. Але основні проблеми зосереджені у частині утримання шкідливої сірки. У зразку Схід – більш ніж двадцятикратне перевищення (228 мг/кг), а у дизеля МОТТО – тридцятикратне (309 мг/кг).

В аутсайдерах за показником вмісту сірки виявився і дизель БРСМ-нафти. Для сучасного дизельного двигуна системне влучення такого палива до системи може стати фатальним. Ну, а абсолютний антирекорд за всю історію досліджень належить зразку, придбаному в мережі Brent Oil – 912 мг/кг (нагадаємо, норма не вища за 10 мг/кг)! Така концентрація практично гарантовано призведе до ремонтів та фінансових втрат, не кажучи вже про вихлоп, через який оксид може потрапити у легені пішоходів.

До "синьої" зони потрапив дизель, що реалізується в мережах SHELL, АВІАС, MARSHALL, ULTRA та Neftek, що відповідає всім вимогам ДСТУ, але без "запасу міцності". На подив експертів, до цієї групи потрапив і зразок з "преміального" табору, а саме V-power SHELL, температура фільтрованості якого виявилася лише мінус 21 за Цельсієм, що відповідало результатам "звичайного" дизеля цієї мережі.

Нарешті, до "зеленої" зони лідерів із 15 учасників потрапили лише 5 зразків "звичайного" зимового дизеля — ОККО, WOG, KLO, PRIME та ZOG. З брендових сортів у цій зоні виявилися 3 з 5 мереж — OKKO (Pulls Diesel Арктика) та WOG (Mustang) та KLO (Ventus), які витримують до -40°С).

У лідерської групи стандартний "євродизель" має солідний запас – від мінус 24 за Цельсієм у PRIME та ZOG, до – 25 у KLO. Ще кращі результати у ОККО та WOG. Арктичні сорти дизеля та їхня вартість виправдовують себе більш ніж, судячи з результатів сертифікованої лабораторії. Вміст сірки в учасників "зеленої" зони виявився навіть нижчим від допустимого нормативу – від 5 до 7 мг/кг.

Олександр Бабенко.