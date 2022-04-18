Чистий четвер: що можна і не можна робити, традиції цього дня

Чистий четвер: що можна і не можна робити, традиції цього дня

Чистий (Великий або Страсний) Четвер - один з найважливіших днів останнього тижня перед Великоднем. Традиційно він святкується за три дні до Воскресіння Христового. 2022 року дата припадає на 21 квітня. ТСН.ua розповідає, що можна робити у Чистий четвер, які існують заборони і традиції цього дня.

Історія свята, його значення

Саме в четвер Ісуса Христа було заарештовано первосвященниками та заслано до темниці. Також цього дня Син Божий під час Таємної вечері встановив Таїнство Євхаристії. А тому в храмах, починаючи з Чистого четверга, під час проповіді згадують всі земні страждання Христа перед його розп'яттям на Голгофі. Священники читають дванадцять Страсних Євангелій, адже саме в них розповідається про все те, що пережив Ісус перед стратою. Для кожного віруючого Чистий четвер - особливий день, коли потрібно залишити в минулому свої гріхи, позбутися від тривог, щоб з чистою душею зустріти Великдень.

Що можна робити у Чистий четвер

У наших предків існувала традиція зранку у Страсний четвер занурюватися в будь-яку водойму. Саме тому день прозвали "чистим". Вважається, що цього дня вода має особливо цілющі властивості, допомагає очистити тіло, дух та оздоровити людину від хвороб. Сьогодні в міських умовах знайти водойму буває важко, а тому обряд можна замінити вранішнім душем.

Також в Чистий четвер традиційно готують свою оселю до світлого свята Великодня. Обов'язково займаються генеральним прибиранням, наводять порядок у домі, займаються пранням та іншими домашніми справами. Існує навіть давнє повір'я, згідно з яким, хто не прибере свою оселю в Чистий четвер, той весь рік проведе у сварках з рідними.

Що не можна робити і чому

Чистий четвер: що не можна робити / pixabay.com

Оскільки в Чистий четвер потрібно прибирати в хаті, заборонено смітити та розкидати речі, щоб не накликати на себе сварок.

Виконуючи домашні справи, не можна лінуватися.

Не шкодуйте за викинутими речами.

В Чистий четвер не залишали брудної посуди та невипраної білизни.

Брудну воду після прибирання не виливають в межах будинку, тому що негативна енергія від цього бруду погано вплине на життя родини. Її принято виливати на дорогу чи на каміння, де нічого не росте.

Не дозволяється позичати гроші, виносити речі з дому.

Не ображайтесь і не лайтесь з іншими людьми.

Все ще продовжується Великий піст, а останній його тиждень вважається найсуворішим, тому заборонено вживати м'ясо, рибу, молочні продукти.

Після прибирання оселі господині починають готуватися до Великодня, пекти паски, розфарбовувати крашанки та писанки. Але їсти їх до ранку неділі заборонено.

Прикмети на Чистий четвер