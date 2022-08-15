Чому пропадає спатифілум та як його врятувати

В народі спатифілум часто називають "жіночим щастям". Цю квітку можна зустріти практично в кожному домі. І, якщо раптом спатифілум починає пропадати, потрібно відразу взятися за його реанімування. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Коли ця кімнатна рослина починає хворіти, жінки відразу переживають. Адже існує повір'я, що спатифілум покращує енергетику в будинку, створює допомагає створити міцні сімейні узи. Тому за рослиною починають краще доглядати.

Однак, спочатку потрібно зрозуміти, чому пропадає спатифілум. Тільки тоді можна врятувати квітку.

Чому пропадає спатифілум: хвороби чи неправильний догляд