Чому пропадає спатифілум та як його врятувати

В народі спатифілум часто називають "жіночим щастям". Цю квітку можна зустріти практично в кожному домі. І, якщо раптом спатифілум починає пропадати, потрібно відразу взятися за його реанімування. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.
Коли ця кімнатна рослина починає хворіти, жінки відразу переживають. Адже існує повір'я, що спатифілум покращує енергетику в будинку, створює допомагає створити міцні сімейні узи. Тому за рослиною починають краще доглядати.
Однак, спочатку потрібно зрозуміти, чому пропадає спатифілум. Тільки тоді можна врятувати квітку.
Чому пропадає спатифілум: хвороби чи неправильний догляд
- Надлишок азотних добрив та органіки - ця проблема з'являється найчастіше. Врятувати спатифілум в цьому випадку дуже просто. Потрібно всього лише пересадити рослину або частково/повністю замінити ґрунт на новий. І запам'ятайте важливе правило: цю квітку краще не догодувати, аніж перегодувати добривами.
- Підвищена вологість - за цієї проблеми листя спатифілума в'яне та чорніє. Дуже важливо стежити, щоб у горщику не було застою води - після поливання вона повинна повністю стікати у піддон через 15 хвилин.
- Надлишок сухості - також варто пам'ятати про іншу крайність - сухість. В цьому випадку листя втрачає пружність, обм'якає. Регулярно поливайте квітку теплою водою.
- Горщик занадто великий - ця проблема також негативно впливає на спатифілум і рослина починає виглядати хворобливою. Дуже важливо підібрати горщик, який точно підходить за розмірами.
- Погане освітлення - якщо спатифілум не хоче радувати вас квітами, значить, йому не вистачає світла. Переставте горщик на підвіконня, яке виходить на сонячний бік.
- Низькі температури - якщо спатифілум довгий час перебуває в холодному середовищі, квітнути він не буде. Для цієї рослини оптимальною вважається температура не нижче +22 градусів.
- Неоднорідний ґрунт - цій рослині не подобається, коли навколо кореневої системи утворюється тверда грудка землі. Адже вона перешкоджає проникненню до корінців кисню. Спатифілум в цьому випадку можна реанімувати. Дістаньте зі старого горщика, замініть ґрунт на новий (важливо, щоб він мав гарний дренаж).
- Сонячні опіки - на відкритому сонці спатифілум, як і більшість інших рослин, краще не тримати. Сонячне проміння може підпалити листя, після чого воно пожовтіє.
- Загнивання корінців - якщо трапилася ця проблема, то вирішити її можна лише пересаджуванням. Рослину дістають з горщика, оглядають корінці та видаляють ті, які вже згнили, за допомогою ножа. Потім спатифілум пересаджують у новий ґрунт.