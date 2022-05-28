Де та коли дивитися другий міжнародний благодійний телемарафон Save Ukraine — #StopWar

Де та коли дивитися другий міжнародний благодійний телемарафон Save Ukraine — #StopWar

Уже завтра, 29 травня, о 21:00 за Києвом Океан Ельзи, Тіна Кароль, The Hardkiss, MONATIK, Kadebostany, Beissoul & Einius, Антитіла, ONUKA, alyona alyona, Макс Барських, Melovin, переможці «Євробачення 2022» — гурт Kalush Orchestra та багато інших зірок, політичних лідерів, спортсменів, акторів і громадських активістів виступлять в межах другого благодійного телемарафону Save Ukraine — #StopWar.

Марафон одночасно відбуватиметься в столицях Німеччини та України, а до, під час та після ефіру організатори збиратимуть кошти на закупку медичного обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пораненим та постраждалим, а саме – хірургічних рентген-апаратів С-арки. Фандрейзинг відбуватиметься через глобальну ініціативу United24, а всі донати будуть автоматично перераховані на рахунки НБУ, закріплені за Міністерством охорони здоров'я.

Двогодинний благодійний захід розпочнеться о 21:00 за київським часом (20:00 СЕТ). Перегляд телемарафону буде доступний на телебаченні, в YouTube та на платформах. Зокрема:

Телеканали. В Україні телемарафон транслюватимуть телеканали 1+1, 2+2, ТЕТ, ICTV, СТБ, Новий, М1, Україна, Україна 24, UA:Перший, UA:Культура, регіональні канали Суспільного мовника, Інтер, Рада, НТН

В Україні телемарафон транслюватимуть телеканали 1+1, 2+2, ТЕТ, ICTV, СТБ, Новий, М1, Україна, Україна 24, UA:Перший, UA:Культура, регіональні канали Суспільного мовника, Інтер, Рада, НТН Платформи онлайн-телебачення. Як українці, так і глядачі з різних куточків світу можуть переглянути проєкт на Київстар ТБ та 1+1 Video

Як українці, так і глядачі з різних куточків світу можуть переглянути проєкт на Київстар ТБ та 1+1 Video YouTube. Трансляція буде доступна на YouTube-каналах 1+1 та Atlas Festival.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналах 1+1 та Atlas Festival. Також ефір телемарафону в різний час ретранслюватимуть телеканали близько 20 країн Європи та світу, стрімінгові платформи та соцмережі. Зокрема, телеканал TVP World та платформа TVP.pl (Польща), телеканал GPB (Грузія), платформа PROTV (Румунія), ERR (Естонія), LTR (Литва), LTV, TV24 та регіональні канали Латвії, CYBC (Кіпр), SKAI TV (Греція), ROGERS TV (Канада), кабельні платформи United Group (Балкани), ТЕТ (Латвія), Vmedia (Канада), Init (Литва), Nova (Чехія), Choice TV (Бельгія) та багато інших (список оновлюється).

Ведучими заходу з Берліна стануть Тимур Мірошниченко та Маша Єфросиніна, а з Києва ефір вестиме Марічка Падалко.

Телемарафон Save Ukraine — #StopWar реалізується командами 1+1 media, фестивалю Atlas, Суспільне та за підтримки національного мобільного оператора Київстар, футбольного клубу «Динамо Київ», Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства закордонних справ. Організовувати захід також допомагають: Havas, Semantic corpus, Pilecki-Institut, Vitsche.

Нагадаємо, 27 березня відбувся перший телемарафон Save Ukraine — #StopWar, під час якого спільними зусиллями було зібрано понад 40 млн грн для вирішення найгостріших гуманітарних проблем, спричинених війною рф в Україні. Водночас більше 30 телеканалів по всьому світу синхронно транслювали проєкт, а в середньому рейтинг перегляду телеканалів під час Телемарафону був вищий звичного у цьому слоті. Загалом близько 80 млн людей по всьому світу дивилися телемарафон у прямому ефірі. Ми об'єднали всі континенти. Мешканці більше ніж 50 міст та столиць вийшли на вулиці, щоб підтримати Україну та доєднатися до телемарафону, 30 світових політичних лідерів звернулися до українців та міжнародної спільноти. Більше 17 млн людей були об’єднані комунікаційною кампанією в медіа та у соціальних мережах.