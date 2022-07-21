"Демілітаризація українських свиней?": окупанти обстріляли свинарник на Дніпропетровщині

У четвер, 21 липня, армія країни-агресорки обстріляла Великомихайлівську громаду в Синельниківському районі. Окупанти влучили по території біля сільського свинарника.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено дах ферми. На місці удару утворилася вирва завширшки 8 метрів і завглибшки 5 метрів. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок російського удару немає.

"Важко сказати, яку саме ціль ворог шукав у мирному селі. Не можу підібрати слів. Це що, демілітаризація українських свиней? Чи українського сала?", - наголосив Лукашук.

Як повідомлялося, у ніч проти 21 липня армія країни-агресорки вдарила з "Градів" по Нікопольському району. Окупанти випустили по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів. Зазначається, що минулося без жертв та руйнувань.

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