ДСНС запустила інформаційній чатбот у WhatsApp

Користувачі отримують доступ до важливих оновлень та достовірної інформації.
Державна служба з надзвичайних ситуацій запустила інформаційній чатбот у WhatsApp.
Безкоштовний сервіс надасть користувачам доступ до важливих оновлень, надійної та достовірної інформації, а також деталей про процедури реагування на надзвичайні ситуації.
Список корисних українських чатботів, які рятують життя.
Про це повідомляє пресслужба.
Щоб скористатися безкоштовним чатботом у WhatsApp, просто збережіть номер +380676785917 у своїх контактах телефону, а потім надішліть текст зі словом "почати” (begin) у повідомленні WhatsApp.
Для доступу до чат-боту використовуйте посилання:
Далі користувач може вибрати необхідну тему з набору параметрів меню, щоб отримати доступ до відповідних інструкцій від ДСНС України, таких як ключові оновлення від організації, останні новини, інструкції з безпеки, рекомендації щодо укриття та посилання на офіційні джерела інформації.
"В умовах війни, коли вебсайти державних інституцій постійно атакуються ворогом, дуже важливо, щоб кожна людина мала доступ до усієї необхідної інформації. Саме тому рятувальники використовують інші надійні канали комунікації для інформування громадян. Таким каналом, зокрема, є WhatsApp", - йдеться у повідомленні.
WhatsApp усуває дезінформацію, обмежуючи пересилання та позначаючи повідомлення, які не надійшли від відправника, щоб люди знали, коли інформація була переслана від третьої сторони.
Нагадаємо, соцмережі і чати можуть працювати на ворога: чого не слід робити не лише з телефоном.
Українців додають у чати в соцмережах для "допомоги" одне одному: у Держспецзв'язку попередили про небезпеку
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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