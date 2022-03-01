ДСНС запустила інформаційній чатбот у WhatsApp

Користувачі отримують доступ до важливих оновлень та достовірної інформації.

Державна служба з надзвичайних ситуацій запустила інформаційній чатбот у WhatsApp.

Безкоштовний сервіс надасть користувачам доступ до важливих оновлень, надійної та достовірної інформації, а також деталей про процедури реагування на надзвичайні ситуації.

Список корисних українських чатботів, які рятують життя.

Про це повідомляє пресслужба.

Щоб скористатися безкоштовним чатботом у WhatsApp, просто збережіть номер +380676785917 у своїх контактах телефону, а потім надішліть текст зі словом "почати” (begin) у повідомленні WhatsApp.

Для доступу до чат-боту використовуйте посилання:

Далі користувач може вибрати необхідну тему з набору параметрів меню, щоб отримати доступ до відповідних інструкцій від ДСНС України, таких як ключові оновлення від організації, останні новини, інструкції з безпеки, рекомендації щодо укриття та посилання на офіційні джерела інформації.

"В умовах війни, коли вебсайти державних інституцій постійно атакуються ворогом, дуже важливо, щоб кожна людина мала доступ до усієї необхідної інформації. Саме тому рятувальники використовують інші надійні канали комунікації для інформування громадян. Таким каналом, зокрема, є WhatsApp", - йдеться у повідомленні.

WhatsApp усуває дезінформацію, обмежуючи пересилання та позначаючи повідомлення, які не надійшли від відправника, щоб люди знали, коли інформація була переслана від третьої сторони.

Нагадаємо, соцмережі і чати можуть працювати на ворога: чого не слід робити не лише з телефоном.

Українців додають у чати в соцмережах для "допомоги" одне одному: у Держспецзв'язку попередили про небезпеку