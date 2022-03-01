З Одеси до Чернівців та Ужгорода вирушать два евакуаційні поїзди

З Одеси до Чернівців та Ужгорода вирушать два евакуаційні поїзди

"Укрзалізниця" продовжує розгорнуту країною евакуацію.

У вівторок, 1 березня, "Укрзалізниця" відправляє два евакуаційні поїзди з Одеси до Чернівців та Ужгорода.

Про це йдеться у повідомленні на Telegram-каналі "Укрзалізниці".

Евакуаційні поїзди з Одеси відправляться:

о 20:49 №936 на Чернівці;

о 22:32 №238 на Ужгород.

Як повідомлялось, у вівторок, 1 березня, з Києва вирушив потяг до Львова. Потяг Інтерсіті "Дарниця - Львів" відправився о 12:40 з лівого берега Києва. Чи будуть згодом такі рейси, наразі не повідомляється.