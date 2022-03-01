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З Одеси до Чернівців та Ужгорода вирушать два евакуаційні поїзди

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З Одеси до Чернівців та Ужгорода вирушать два евакуаційні поїзди

УНІАН

"Укрзалізниця" продовжує розгорнуту країною евакуацію.

У вівторок, 1 березня, "Укрзалізниця" відправляє два евакуаційні поїзди з Одеси до Чернівців та Ужгорода.

Про це йдеться у повідомленні на Telegram-каналі "Укрзалізниці".

Евакуаційні поїзди з Одеси відправляться:

  • о 20:49 №936 на Чернівці;
  • о 22:32 №238 на Ужгород.

Як повідомлялось, у вівторок, 1 березня, з Києва вирушив потяг до Львова. Потяг Інтерсіті "Дарниця - Львів" відправився о 12:40 з лівого берега Києва. Чи будуть згодом такі рейси, наразі не повідомляється.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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