Favbet Foundation допоміг евакуювати 537 мешканців із окупованих територій

Фонд допоміг профінансувати евакуацію 537 мешканців окупованої частини Херсонської області.

Люди змогли залишити окуповані території та через Запоріжжя виїхати у безпечні регіони. Більшість громадян розміщено у Чернівецькій області.

Favbet Foundation також забезпечує евакуаційні автобуси паливом.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку, зараз 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Щомісяця з жовтня 2021 року Фонд перераховує 100 тис. грн. для реабілітації українських воїнів, які постраждали в зоні АТО та ООС.