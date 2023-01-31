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Favbet Foundation передав черговий позашляховик для ЗСУ

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Favbet Foundation передав черговий позашляховик для ЗСУ

Автомобіль вже у розпорядженні підрозділу ЗСУ

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для Збройних Сил України черговий позашляховик високої прохідності Nissan Navara.

Про це повідомляє фонд.

Автомобіль надійшов у розпорядження підрозділу ЗСУ, який виконує бойові завдання у районі Гуляйполя Запорізької області.

На автомобіль встановлено додаткове обладнання для більш ефективної роботи.

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Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.

У 2022 році фонд спільно з компаніями-партнерами передав для ЗСУ 60 автомобілів, 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проектів фонду орієнтована на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни людям.

Дата публікації
Перегляди
163
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