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Україна розірвала дві угоди з РФ: стало відомо, в якій сфері

Україна розірвала дві угоди з РФ: стало відомо, в якій сфері

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
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Україна розірвала дві угоди з РФ: стало відомо, в якій сфері

Фото з відкритих джерел

Угоди діяли від 1993 та 1994 років.

Сьогодні, 31 січня, уряд України припинив дію двох угод з Російською Федерацією у сфері авіації.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Припинено дію Угоди між урядом України та урядом РФ про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту вчиненої 12.01.1994", - поінформував він.

Окрім цього Україна припинила угоду з РФ про принципи співробітництва в галузі виробництва і поставок авіаційної техніки. Вона була підписаної 08.02.1993 року.

Нагадаємо,  раніше Кабінет міністрів України припинив дію низки угод із Білоруссю. Зокрема, втратила чинність угода про повітряне сполучення, яка діяла від 1995 року.

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Перегляди
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