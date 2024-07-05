«Ґуччі» одеського розливу: як розпізнати підробку в інтернеті

З кожним роком все більше покупок здійснюється не в традиційних магазинах, а в інтернеті. Це потужний тренд, розвитку якого спочатку сприяв тривалий карантин, а потім – початок повномасштабної війни в Україні. І це цілком зрозуміло: сьогодні навіть у більш-менш безпечних регіонах країни не завжди вдається потрапити в улюблений ТРЦ між повітряними тривогами та відключеннями світла. А ось годинами гортати стрічку і вивчати пропозиції онлайн-майданчиків у власному смартфоні можна будь-де і будь-коли.

Кількість онлайн-магазинів зростає в геометричній прогресії. І це не може не тішати, якби не один неприємний момент: паралельно з розвитком «віртуальної» торгівлі зростає і кількість шахраїв, які намагаються продати підробки товарів відомих брендів. Звісно ж «за фантастично привабливими цінами».

Вкрай привабливі цінові пропозиції — характерний почерк аферистів / Фото: скрін реклами з інтернету

У «рейтингу» товарів, що користуються великою популярністю у інтернет-шахраїв, почесне місце займає елітна парфумерія. Цьому є логічне пояснення: реальна ціна оригінальних брендових ароматів не може бути низькою – надто багато таланту та коштів вкладено в їх розробку, виробництво, рекламу, організацію продажу. В той же час охочих придбати легендарні парфуми вистачає навіть у воєнні часи, адже це «антидепресанти», які можуть подарувати вкрай необхідні нам позитивні емоції. Тим болючіше заплатити за омріяний аромат (навіть «із безпрецедентною знижкою»), а в результаті отримати підробку, яка хіба що віддалено нагадує оригінал, але не має ані очікуваного вау-ефекту, ані стійкості, ані шлейфу. І добре, якщо ця рідина не виявиться алергеном, що викличе напад астми чи мігрені або спричинить висипання на шкірі.

Як же розпізнати підробку в інтернет-просторі та убезпечити себе від марної витрати грошей, часу і нервів? Поради експертів досить прості, головне – їх дотримуватись.

1. Не вестися на рекламу вищезгаданих остаточних розпродажів «за фантастично привабливими цінами», «з безпрецедентними знижками», «ліквідаціями складів» тощо. На таких «атракціонах небаченої щедрості» можна придбати виключно підробку. До війни її завозили з-за кордону, а протягом двох останніх років успішно налагодили «вітчизняне виробництво». Так, правоохоронці виявили вже чимало підпільних цехів та складів, забитих присипаними пилом баклашками з написами «Діор» і «Шанель», що зроблені маркером. Географія нелегальних виробництв досить широка: від Одеси та Дніпра до Києва та Львова.

2. Не купуйте парфумерію на розпив. Парфум на розпив – ця тема останнім часом стає все більш популярною. В соцмережах, особливо в Instagram, з’явилися навіть досить якісно зроблені торгівельні майданчики, що пропонують брендові парфуми у «пробних» дозах по 3 – 5 мл. Стверджують, що розпив відбувається «за утримання всіх санітарних норм»: одноразові шприци, ідеальна чистота, відповідна температура та вологість повітря. Але чи справді це так і чи дійсно людина продає оригінал? Чи має вона на це дозвіл виробника? (відповідь однозначна: ні!) В яких умовах дійсно вона зберігала та розливала парфум? Занадто багато запитань…

Чи справді це оригінал? / Фото: скрін реклами з інтернету

3. Не вірити продавцям парфумів на розлив. Легенда у них така: фірма Х купляє «великі ємності» парфумів безпосередньо у виробників десь на заводах у Франції, завозить їх в Україну, а тут «розливає» по маленьких ємностях. Ось тільки є одне «маленьке нестикування»: автори та виробники славетних брендів ніколи не продадуть їх не відомій фірмі Х «у діжках» чи «баклажках». Розливна парфумерія – це дешева підробка на оригінальні парфуми, виготовлена з поганої сировини. На цьому крапка.

4. Купувати елітну парфумерію можна тільки в офіційних онлайн-магазинах, які мають права на їх реалізацію. Тут мають штат професійних консультантів, добре організовану систему онлайн-підтримки клієнтів і найчастіше володіють також мережею традиційних магазинів. А найголовніше – вони несуть повну відповідальність перед клієнтами та партнерами. Знайти такі надійні магазини дуже просто: це має бути або онлайн-майданчик бренду на кшталт Jysk.ua, Lego.ua, або сайт мультибрендовой компанії Rozetka.ua, Brocard.ua. У будь-якому разі, при пошуку магазину в інтернеті треба вводити комбінацію: «назва компанії – крапка – ua». Якщо, назва відомого гравця ринку спотворена, наприклад, замість Brocard ви бачите Brokard або Brocarb, просто не переходьте за посиланням. Це не той сайт, якому варто довіряти!

Купувати елітну парфумерію можна тільки в офіційних онлайн-магазинах / Фото: brocard.ua

До речі, для збуту фальсифікату шахраї також широко використовується Telegram, де можна без жодних проблем і дозволів створити публічний канал під виглядом онлайн-магазину. Інші месенджери та соціальні мережі також надають масу можливостей для відкриття торговельних майданчиків-одноденок. Тому не варто вештатись просторами інтернету у пошуках «непристойно дешевих пропозицій» на підозрілих майданчиках. Віддасте гроші за підробку, а скаржитись буде нікому – продавці контрафакту роблять все, щоб зберегти анонімність і уникнути будь-якої відповідальності.

Тож головна порада експертів: купувати елітну парфумерії слід тільки в магазинах відомих мереж, які мають офіційні контракти з виробниками і права на продаж кожного конкретного бренду. До речі, ці мережі теж проводять сейли і постійно пропонують вагомі знижки на акційні товари. Заходьте на BROCARD.UА або в мобільний додаток BROCARD і переконайтесь самі. Не дозволяйте себе ошукати – ви варті кращого.