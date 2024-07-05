«Ґуччі» одеського розливу: як розпізнати підробку в інтернеті

З кожним роком все більше покупок здійснюється не в традиційних магазинах, а в інтернеті. Це потужний тренд, розвитку якого спочатку сприяв тривалий карантин, а потім – початок повномасштабної війни в Україні. І це цілком зрозуміло: сьогодні навіть у більш-менш безпечних регіонах країни не завжди вдається потрапити в улюблений ТРЦ між повітряними тривогами та відключеннями світла. А ось годинами гортати стрічку і вивчати пропозиції онлайн-майданчиків у власному смартфоні можна будь-де і будь-коли.
Кількість онлайн-магазинів зростає в геометричній прогресії. І це не може не тішати, якби не один неприємний момент: паралельно з розвитком «віртуальної» торгівлі зростає і кількість шахраїв, які намагаються продати підробки товарів відомих брендів. Звісно ж «за фантастично привабливими цінами».
У «рейтингу» товарів, що користуються великою популярністю у інтернет-шахраїв, почесне місце займає елітна парфумерія. Цьому є логічне пояснення: реальна ціна оригінальних брендових ароматів не може бути низькою – надто багато таланту та коштів вкладено в їх розробку, виробництво, рекламу, організацію продажу. В той же час охочих придбати легендарні парфуми вистачає навіть у воєнні часи, адже це «антидепресанти», які можуть подарувати вкрай необхідні нам позитивні емоції. Тим болючіше заплатити за омріяний аромат (навіть «із безпрецедентною знижкою»), а в результаті отримати підробку, яка хіба що віддалено нагадує оригінал, але не має ані очікуваного вау-ефекту, ані стійкості, ані шлейфу. І добре, якщо ця рідина не виявиться алергеном, що викличе напад астми чи мігрені або спричинить висипання на шкірі.
Як же розпізнати підробку в інтернет-просторі та убезпечити себе від марної витрати грошей, часу і нервів? Поради експертів досить прості, головне – їх дотримуватись.
1. Не вестися на рекламу вищезгаданих остаточних розпродажів «за фантастично привабливими цінами», «з безпрецедентними знижками», «ліквідаціями складів» тощо. На таких «атракціонах небаченої щедрості» можна придбати виключно підробку. До війни її завозили з-за кордону, а протягом двох останніх років успішно налагодили «вітчизняне виробництво». Так, правоохоронці виявили вже чимало підпільних цехів та складів, забитих присипаними пилом баклашками з написами «Діор» і «Шанель», що зроблені маркером. Географія нелегальних виробництв досить широка: від Одеси та Дніпра до Києва та Львова.
2. Не купуйте парфумерію на розпив. Парфум на розпив – ця тема останнім часом стає все більш популярною. В соцмережах, особливо в Instagram, з’явилися навіть досить якісно зроблені торгівельні майданчики, що пропонують брендові парфуми у «пробних» дозах по 3 – 5 мл. Стверджують, що розпив відбувається «за утримання всіх санітарних норм»: одноразові шприци, ідеальна чистота, відповідна температура та вологість повітря. Але чи справді це так і чи дійсно людина продає оригінал? Чи має вона на це дозвіл виробника? (відповідь однозначна: ні!) В яких умовах дійсно вона зберігала та розливала парфум? Занадто багато запитань…
3. Не вірити продавцям парфумів на розлив. Легенда у них така: фірма Х купляє «великі ємності» парфумів безпосередньо у виробників десь на заводах у Франції, завозить їх в Україну, а тут «розливає» по маленьких ємностях. Ось тільки є одне «маленьке нестикування»: автори та виробники славетних брендів ніколи не продадуть їх не відомій фірмі Х «у діжках» чи «баклажках». Розливна парфумерія – це дешева підробка на оригінальні парфуми, виготовлена з поганої сировини. На цьому крапка.
4. Купувати елітну парфумерію можна тільки в офіційних онлайн-магазинах, які мають права на їх реалізацію. Тут мають штат професійних консультантів, добре організовану систему онлайн-підтримки клієнтів і найчастіше володіють також мережею традиційних магазинів. А найголовніше – вони несуть повну відповідальність перед клієнтами та партнерами. Знайти такі надійні магазини дуже просто: це має бути або онлайн-майданчик бренду на кшталт Jysk.ua, Lego.ua, або сайт мультибрендовой компанії Rozetka.ua, Brocard.ua. У будь-якому разі, при пошуку магазину в інтернеті треба вводити комбінацію: «назва компанії – крапка – ua». Якщо, назва відомого гравця ринку спотворена, наприклад, замість Brocard ви бачите Brokard або Brocarb, просто не переходьте за посиланням. Це не той сайт, якому варто довіряти!
До речі, для збуту фальсифікату шахраї також широко використовується Telegram, де можна без жодних проблем і дозволів створити публічний канал під виглядом онлайн-магазину. Інші месенджери та соціальні мережі також надають масу можливостей для відкриття торговельних майданчиків-одноденок. Тому не варто вештатись просторами інтернету у пошуках «непристойно дешевих пропозицій» на підозрілих майданчиках. Віддасте гроші за підробку, а скаржитись буде нікому – продавці контрафакту роблять все, щоб зберегти анонімність і уникнути будь-якої відповідальності.
Тож головна порада експертів: купувати елітну парфумерії слід тільки в магазинах відомих мереж, які мають офіційні контракти з виробниками і права на продаж кожного конкретного бренду. До речі, ці мережі теж проводять сейли і постійно пропонують вагомі знижки на акційні товари. Заходьте на BROCARD.UА або в мобільний додаток BROCARD і переконайтесь самі. Не дозволяйте себе ошукати – ви варті кращого.