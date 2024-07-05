У низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

У п'ятницю, 5 липня, у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. "Почервоніла" Київська область, але в столиці сирени не лунають.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

Актуальна карта повітряних тривог станом на 13:29 п'ятниці, 5 липня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Як повідомлялося, зранку на Полтавщині пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль у напрямку області.

Є руйнування на Київщині! Дрони всю ніч атакували Україну!

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