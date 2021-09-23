Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 23 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 23 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 7,8 тисячі.

В Україні станом на ранок 23 вересня зафіксовано 7 866 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 123 людини, 2 305 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 070 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 41 625 осіб;

методом ІФА – 9 742 особи;

експрес-тестами – 33 568 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 370 425 осіб;

одужало – 2 237 973 особи;

летальних випадків – 55 284;

проведено ПЛР-тестувань – 12 593 275.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), м. Київ (467) та Дніпропетровській (456) областях.

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