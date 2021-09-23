Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 7,8 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 23 сентября зафиксировано 7 866 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 123 человека, 2 305 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 070 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 41 625 человек;

методом ИФА — 9 742 человека;

экспресс-тестами — 33 568 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 370 425 человек;

выздоровели — 2 237 973 человека;

летальных исходов — 55 284;

проведено ПЦР-тестов — 12 593 275.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), г. Киев (467) и Днепропетровской (456) областях.

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