Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 7,8 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 23 сентября зафиксировано 7 866 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 123 человека, 2 305 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 070 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 41 625 человек;
- методом ИФА — 9 742 человека;
- экспресс-тестами — 33 568 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 370 425 человек;
- выздоровели — 2 237 973 человека;
- летальных исходов — 55 284;
- проведено ПЦР-тестов — 12 593 275.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), г. Киев (467) и Днепропетровской (456) областях.
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