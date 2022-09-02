Медицина – №1 після ЗСУ, сфера, яка потребує нашої постійної підтримки!

Вони невпинно працюють для нашої перемоги, рятуючи героїв на передовій та витягнутих з-під завалів людей у містах та селах. І ми маємо пам’ятати про це щомиті.

Сучасне оснащення та доступ до необхідних медикаментів здатне рятувати тисячі життів, тож не існує жодного сумніву в тому, що ми маємо об’єднатись заради допомоги нашим янголам-охоронцям, які ризикують своїм життям та здоров’ям заради інших.

Саме для цього ще задовго до війни, у 2009 році, було створено благодійний фонд “Здоров'я українського народу”, котрий організовано опікувався підтримкою лікарів, їхньою забезпеченістю та оснащеністю лікарень. Від початку повномасштабного вторгнення Міністерство Охорони Здоров`я України просить Міжнародний благодійний фонд “Здоров'я українського народу” звертатись до різних інституцій, організацій та приватних осіб з метою отримання гуманітарної допомоги в межах Механізму цивільного захисту Європейського Союзу. Фонд вже встиг здобути чимало перемог, але не збирається (і, по правді, не має можливості) зупинятись на цьому.

Після Другої Світової Війни світ здригнувся від кількості людей із інвалідністю, травмованих війною, вчасно не вилікуваних. Наша мета сьогодні - не повторити помилки минулого!

Сучасний український медик має одночасно бути і психологом, адже рятуючи життя, щоденно закрадається питання “А як врятувати його повноцінно?”. Як зробити так, аби поранений Володимир із 13-ої окремої штурмової бригади знову відправився захищати українську незалежність, а після перемоги - народжувати дітей та відбудовувати державу.

Відповідь одна - лікувати так, аби Володимир і не згадав про свої поранення, аби тільки фотографії та новинні репортажі давали болісний спогад про події російської війни 22-го року.

Для цього благодійний фонд “Здоров'я українського народу” анонсував акцію “Врятуй кінцівку”, котра має на меті збір коштів на апарати зовнішньої фіксації для лікарень, які цього потребують найбільше. Ці апарати є не просто інструментом – це вітальні прилади для забезпечення адекватного лікування, котрі мусять бути у кожній лікарні, але їх там немає.

Апарати зовнішньої фіксації встановлюються при відкритих переломах (вогнепальні, мінно-вибухові травми та ін.) як тимчасовий метод лікування та дають змогу відновити пошкоджені м’які тканини (судини, нерви, м’язи, шкіру). Після загоєння м‘яких тканин апарати, зазвичай, замінюють внутрішніми фіксаторами. У деяких випадках апарат зовнішньої фіксації є кінцевим методом лікування.

Зазвичай, апарат залишається на кінцівці до 3-4 місяців, фіксуючи та дозволяючи зростись кісткам і навколокістним тканинам, що також актуалізує постійну потребу у все більшій кількості таких пристосувань на лікарню.

У прифронтових зонах, де такі апарати - єдиний метод оперативного лікування відкритих переломів, а кількість поранених зростає в геометричній прогресії, потреба на апарати зовнішньої фіксації зростає щодня. Прооперовані хворі евакуюються в тилові шпиталі для подальшого лікування, тому питання необхідності постійного поповнення фонду апаратів зовнішньої фіксації стоїть дуже гостро.

Благодійний фонд “Здоров'я українського народу” вже поставив першу партію, але кількість жертв російських терористів тільки зростає. На сьогодні потрібна 1000 апаратів, вартість одного з яких варіюється від 3 000 до 50 000 гривень. Наразі зібрано 527 501 гривень із необхідних 3 000 000.

Ми не можемо забезпечити усебічним лікуванням 100% населення України, але спільними зусиллями, помноженими на професійність наших лікарів, ми можемо довести це число до рекордного максимуму, котрий дасть нам потужний поштовх рухатися вперед, перемагати і лікувати своїх.

Кожен з нас може зробити свій внесок у цю надважливу справу, особливо тоді, коли це може впливати і вже впливає на здоров`я нашого суспільства!

ДОПОМАГАЙМО УКРАЇНСЬКИМ МЕДИКАМ – ЄДНАЙМОСЬ ЗАРАДИ ПЕРЕМОГИ, АДЖЕ МЕДИЦИНА Є №1 ПІСЛЯ ЗСУ!

Доєднатися до збору коштів або дізнатися більше про акцію “Врятуй кінцівку” можна за посиланням на сайт фонду