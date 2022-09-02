Направив пістолет в обличчя: в Аргентині чоловік хотів вбити віцепрезидентку (відео)

В столиці Аргентини - Буенос-Айресі - чоловік направив пістолет в обличчя віцепрезидентки, експрезидентки Крістіни Фернандес де Кіршнер.

У політика він не вистрелив, але справу кваліфікували як замах.

Про це пише The Guardian.

Це сталося під час виступу Кіршнер перед прихильниками, які прийшли підтримати її на тлі звинувачень у корупції, висунутих в суді. За фактом погрози затримали 35-річного громадянина Бразилії.

Президент Куби Діас-Канель Бермудес назвав подію замахом на убивство і сказав, що його країна вражена.

Atención América Latina, atención mundo: esta noche le gatillaron a Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de la nación, actual vice y principal figura de la política en la República Argentina. El tiro no salió. Fue un intento de magnicidio. Estas son las imágenes. pic.twitter.com/cbSIkE5RZU — Juan Manuel Karg (@jmkarg) September 2, 2022

Фернандес де Кіршнер обвинувачується в тому, що надала перевагу будівельній компанії свого близького союзника під час укладання будівельних контрактів за часів її президентства в 2007-2015 роках. Їй загрожує 12 років позбавлення волі. Сама Кіршнер називає звинувачення політично мотивованими.

Нагадаємо, колишній прем’єр Японії Сіндзо Абе, на якого 8 липня був скоєний замах, помер у реанімації внаслідок отриманого вогнепального поранення.

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