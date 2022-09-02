Окупанти спотворюють реальний стан справ на ЗАЕС і маніпулюють - "Енергоатом"

Російські окупанти брешуть, маніпулюють та спотворюють реальний стан справ на Запорізькій атомній електростанції і розповсюджують лише вигідну їм інформацію про візит місії Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомляє "Енергоатом".

Росіяни докладають максимум зусиль, щоб не дати місії МАГАТЕ можливості ознайомитися з реальним станом справ на ЗАЕС. Вони поширюють маніпулятивну та брехливу інформацію про цей візит:

Переважна більшість "ЗМІ з усього світу", які 1 вересня приїхали на станцію, – це російські пропагандисти . Автобуси з українськими та іноземними журналістами, які намагалися потрапити на ЗАЕС разом з місією МАГАТЕ через територію України, росіяни не пропустили на блокпості .

. Автобуси з українськими та іноземними журналістами, які намагалися потрапити на ЗАЕС разом з місією МАГАТЕ через територію України, . Окупанти брешуть, спотворюють факти і докази, що свідчать про їхні обстріли станції , а також наслідки пошкоджень інфраструктури ЗАЕС. Прогнозовано звинувачують ЗСУ.

, а також наслідки пошкоджень інфраструктури ЗАЕС. Прогнозовано звинувачують ЗСУ. Військові вантажівки , які в порушення усіх вимог пожежної безпеки перебувають у машинних залах енергоблоків, окупанти представили експертам МАГАТЕ як техніку військ хімічного захисту . Всі створені ними порушення ядерної та радіаційної безпеки вони намагаються заховати у брехні та маніпуляціях.

, які в порушення усіх вимог пожежної безпеки перебувають у машинних залах енергоблоків, окупанти . Всі створені ними порушення ядерної та радіаційної безпеки вони намагаються заховати у брехні та маніпуляціях. Окупанти не пустили місію в кризовий центр ЗАЕС , де зараз перебувають російські військові, яких не повинні були бачити представники МАГАТЕ. Тобто частину озброєних російських окупантів на атомній станції просто "заховали" .

, де зараз перебувають російські військові, яких не повинні були бачити представники МАГАТЕ. Тобто . Місії "презентували" заздалегідь сплановане та зрежисоване шоу , як нібито "мешканці Енергодару скаржаться на обстріли ВСУ". А точніше - розповідають про обстріли, які загарбники наполегливо приписують українським захисникам.

, як нібито "мешканці Енергодару скаржаться на обстріли ВСУ". А точніше - розповідають про обстріли, які загарбники наполегливо приписують українським захисникам. Загарбники навмисно заглушили мобільний зв‘язок та інтернет в Енергодарі, щоб не дати можливості передавати фото та відео із ЗАЕС та її міста-супутника.

в Енергодарі, щоб не дати можливості передавати фото та відео із ЗАЕС та її міста-супутника. До роботи на Запорізькій АЕС окупанти допустили лише оперативний персонал та суттєво обмежили перебування людей на маршрутах руху членів делегації МАГАТЕ.

"Розуміємо, що у цих умовах МАГАТЕ буде важко дати об‘єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС. Натомість наголошуємо, що виконати всі рекомендації місії з відновлення на станції ядерної та радіаційної безпеки неможливо, поки вона перебуває під контролем російських окупаційних військ", - підкреслили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що продовжуватиме стежити за ситуацією на окупованій росіянами ЗАЕС, доки вона не стабілізується.

Без сюрпризів не обійшлося: як місія МАГАТЕ вирушила на ЗАЕС

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