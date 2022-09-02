Окупанти спотворюють реальний стан справ на ЗАЕС і маніпулюють - "Енергоатом"

Окупанти поширюють маніпулятивну та брехливу інформацію про візит МАГАТЕ.
Російські окупанти брешуть, маніпулюють та спотворюють реальний стан справ на Запорізькій атомній електростанції і розповсюджують лише вигідну їм інформацію про візит місії Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ).
Про це повідомляє "Енергоатом".
Росіяни докладають максимум зусиль, щоб не дати місії МАГАТЕ можливості ознайомитися з реальним станом справ на ЗАЕС. Вони поширюють маніпулятивну та брехливу інформацію про цей візит:
- Переважна більшість "ЗМІ з усього світу", які 1 вересня приїхали на станцію, – це російські пропагандисти. Автобуси з українськими та іноземними журналістами, які намагалися потрапити на ЗАЕС разом з місією МАГАТЕ через територію України, росіяни не пропустили на блокпості.
- Окупанти брешуть, спотворюють факти і докази, що свідчать про їхні обстріли станції, а також наслідки пошкоджень інфраструктури ЗАЕС. Прогнозовано звинувачують ЗСУ.
- Військові вантажівки, які в порушення усіх вимог пожежної безпеки перебувають у машинних залах енергоблоків, окупанти представили експертам МАГАТЕ як техніку військ хімічного захисту. Всі створені ними порушення ядерної та радіаційної безпеки вони намагаються заховати у брехні та маніпуляціях.
- Окупанти не пустили місію в кризовий центр ЗАЕС, де зараз перебувають російські військові, яких не повинні були бачити представники МАГАТЕ. Тобто частину озброєних російських окупантів на атомній станції просто "заховали".
- Місії "презентували" заздалегідь сплановане та зрежисоване шоу, як нібито "мешканці Енергодару скаржаться на обстріли ВСУ". А точніше - розповідають про обстріли, які загарбники наполегливо приписують українським захисникам.
- Загарбники навмисно заглушили мобільний зв‘язок та інтернет в Енергодарі, щоб не дати можливості передавати фото та відео із ЗАЕС та її міста-супутника.
- До роботи на Запорізькій АЕС окупанти допустили лише оперативний персонал та суттєво обмежили перебування людей на маршрутах руху членів делегації МАГАТЕ.
"Розуміємо, що у цих умовах МАГАТЕ буде важко дати об‘єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС. Натомість наголошуємо, що виконати всі рекомендації місії з відновлення на станції ядерної та радіаційної безпеки неможливо, поки вона перебуває під контролем російських окупаційних військ", - підкреслили в "Енергоатомі".
Нагадаємо, голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що продовжуватиме стежити за ситуацією на окупованій росіянами ЗАЕС, доки вона не стабілізується.
Читайте також: