Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти спотворюють реальний стан справ на ЗАЕС і маніпулюють - "Енергоатом"

Дата публікації
Перегляди
268
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти спотворюють реальний стан справ на ЗАЕС і маніпулюють - "Енергоатом"

Фото: Енергоатом

Окупанти поширюють маніпулятивну та брехливу інформацію про візит МАГАТЕ.

Російські окупанти брешуть, маніпулюють та спотворюють реальний стан справ на Запорізькій атомній електростанції і розповсюджують лише вигідну їм інформацію про візит місії Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомляє "Енергоатом".

Росіяни докладають максимум зусиль, щоб не дати місії МАГАТЕ можливості ознайомитися з реальним станом справ на ЗАЕС. Вони поширюють маніпулятивну та брехливу інформацію про цей візит:

  • Переважна більшість "ЗМІ з усього світу", які 1 вересня приїхали на станцію, – це російські пропагандисти. Автобуси з українськими та іноземними журналістами, які намагалися потрапити на ЗАЕС разом з місією МАГАТЕ через територію України, росіяни не пропустили на блокпості.
  • Окупанти брешуть, спотворюють факти і докази, що свідчать про їхні обстріли станції, а також наслідки пошкоджень інфраструктури ЗАЕС. Прогнозовано звинувачують ЗСУ.
  • Військові вантажівки, які в порушення усіх вимог пожежної безпеки перебувають у машинних залах енергоблоків, окупанти представили експертам МАГАТЕ як техніку військ хімічного захисту. Всі створені ними порушення ядерної та радіаційної безпеки вони намагаються заховати у брехні та маніпуляціях.
  • Окупанти не пустили місію в кризовий центр ЗАЕС, де зараз перебувають російські військові, яких не повинні були бачити представники МАГАТЕ. Тобто частину озброєних російських окупантів на атомній станції просто "заховали".
  • Місії "презентували" заздалегідь сплановане та зрежисоване шоу, як нібито "мешканці Енергодару скаржаться на обстріли ВСУ". А точніше - розповідають про обстріли, які загарбники наполегливо приписують українським захисникам.
  • Загарбники навмисно заглушили мобільний зв‘язок та інтернет в Енергодарі, щоб не дати можливості передавати фото та відео із ЗАЕС та її міста-супутника.
  • До роботи на Запорізькій АЕС окупанти допустили лише оперативний персонал та суттєво обмежили перебування людей на маршрутах руху членів делегації МАГАТЕ.

"Розуміємо, що у цих умовах МАГАТЕ буде важко дати об‘єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС. Натомість наголошуємо, що виконати всі рекомендації місії з відновлення на станції ядерної та радіаційної безпеки неможливо, поки вона перебуває під контролем російських окупаційних військ", - підкреслили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що продовжуватиме стежити за ситуацією на окупованій росіянами ЗАЕС, доки вона не стабілізується.

Без сюрпризів не обійшлося: як місія МАГАТЕ вирушила на ЗАЕС

Без сюрпризів не обійшлося: як місія МАГАТЕ вирушила на ЗАЕС

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація