Мінігород на підвіконні чи балконі: як облаштувати

Мінігород на підвіконні: чи можна виростити овочі і зелень в квартирі / pixabay.com

Щоб смакувати овочі, вирощені власноруч, можна влаштувати мінігород на підвіконні чи балконі. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як це зробити.

Мінігород на підвіконні чи балконі - чудовий варіант, щоб вирощувати теплолюбні рослини. Вся річ у тому, що балкон чи невелика кімната в квартирі можуть слугувати, як парник без різкої зміни добової температури. Більше того, на балконі не буде шкідників та комах, а в контейнерах проростатиме менше бур'янів, тому ваша розсада отримуватиме більше поживних речовин з ґрунту.

Що потрібно, щоб облаштувати мінігород

Для мінігороду на підвіконні чи балконі великих затрат не потрібно. Вам доведеться купити лише розсаду або насіння. Подумайте, в чому ви будете вирощувати зелень та овочі. Для цього згодяться навіть старі ящики, відерця або глибокі тарілки, які знайдуться в домі. Рекомендовано вибирати насіння та розсаду тих культур, які адаптовані для кімнатних умов - вони потребують менше догляду та відрізняються хорошим врожаєм.

Яку зелень можна вирощувати на підвіконні

Як вирощувати зелень на мінігороді / Pexels

Зелень - найпопулярніший варіант, який обирають ті, хто вперше облаштовує мінігород на підвіконні чи балконі. Вона невибаглива, зате додасть до вашого раціону чимало корисних вітамінів та мінералів. Найпопулярніша зелень для міні-городу: петрушка, кріп, щавель, базилік, шпинат, м'ята.

Петрушка

Перед тим, як сіяти, насіння петрушки треба замочити у воді. Тоді зелень швидше проросте. Коли з'являться перші листочки, не забувайте прорідити петрушку. Запам'ятайте, що ця зелень любить затінок та вологу.

Кріп

Насіння кропу також треба попередньо замочити у воді. Залиште його в рідині на кілька годин. Воду час від часу краще змінювати. Кріп любить свіже повітря і світло, але при надто високій температурі повітря його треба багато поливати, щоб листочки не загрубіли.

М'ята

Ця зелень досить вибаглива, а її насіння не завжди сходить. Але спробувати посіяти м'яту на мінігороді все ж варто. Для неї важливо створити комфортні кліматичні умови без перепаду температур, а також регулярно поливати.

Шпинат

Це рослина, яка любить гарне освітлення, а тому краще вибирати вікна, що виходять на південну сторону. Краще вибирати ранньостиглі сорти, тому що вони дадуть перший врожай вже за місяць.

Базилік

Для базиліка ґрунт краще підживлювати органічними добривами. Рослина любить світло й тепло, а ось поливати треба помірно, щоб не перезволожити землю. Також не забувайте її час від часу розпушувати.

Які плодові і ягідні культури вирощувати на мінігороді

Овочі можна вирощувати на мінігороді / pixabay.com

Ягідні та плодові культури вирощувати на підвіконні чи балконі складніше. Але за правильного догляду можна виростити на підвіконні помідори, огірки, солодкий перець, баклажани, часник та цибулю.

Помідори

Для мінігороду на підвіконні чи балконі найкраще підійдуть невибагливі низькорослі сорти. В невеликих ящиках чи горщиках будуть чудово рости, наприклад, помідори "чері".

Огірки

Огіркам подобається тепло, а тому їм чудово підійде підвіконня, яке виходить на південний схід або схід. Дуже важливо слідкувати за вологістю повітря, а також рясно і часто поливати сам овоч.

Баклажани

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Існують спеціальні низькорослі сорти баклажанів, які адаптовані для вирощування на підвіконні чи балконі. Краще всього розміщувати такий мінігород з південного боку, адже баклажани люблять тепло і світло. Не забувайте регулярно поливати та обприскувати.

Солодкий перець

Щоб вирощувати на мінігороді перець, обирайте сорти з невеликим кущем та маленькими плодами. Не рекомендується поряд висаджувати різні сорти, тому що вони потім можуть гірчити. Дуже важливо провітрювати приміщення, де росте ця рослина. В спекотні й дуже сонячні дні не забувайте прикривати листочки від променів.

Редиска

Сіяти редиску можна вже в кінці квітня - на початку травня. Це холодостійка рослина, але на ніч її краще накривати поліетиленовою плівкою. Редиска не любить надто сильного зволоження, а тому поливати її треба помірно.