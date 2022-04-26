Мини-огород на подоконнике или балконе: как обустроить

Мини-огород на подоконнике: можно ли вырастить овощи и зелень в квартире / pixabay.com

Чтобы смаковать овощи, выращенные своими руками, можно устроить мини-огород на подоконнике или балконе. Читайте в материале ТСН.ua, как это сделать.

Мини-огород на подоконнике или балконе – отличный вариант, чтобы выращивать теплолюбивые растения. Все дело в том, что балкон или небольшая комната в квартире может служить парником без резкого изменения суточной температуры. Более того, на балконе не будет вредителей и насекомых, а в контейнерах будет прорастать меньше сорняков, поэтому ваша рассада будет получать больше питательных веществ из почвы.

Что нужно, чтобы обустроить мини-город

Для мини-огорода на подоконнике или балконе больших затрат не требуется. Вам придется купить только рассаду или семена. Подумайте, в чем вы будете выращивать зелень и овощи. Для этого подойдут даже старые ящики, ведерки или глубокие тарелки, которые будут найдены в доме. Рекомендуется выбирать семена и рассаду тех культур, которые адаптированы для комнатных условий — они требуют меньше ухода и отличаются хорошим урожаем.

Какую зелень можно выращивать на подоконнике

Как выращивать зелень на мини-огороде / Pexels

Зелень – самый популярный вариант, который выбирают те, кто впервые обустраивает мини-город на подоконнике или балконе. Она неприхотливая, зато добавит в ваш рацион немало полезных витаминов и минералов. Самая популярная зелень для мини-огорода: петрушка, укроп, щавель, базилик, шпинат, мята.

Петрушка

Перед тем как сеять, семена петрушки нужно замочить в воде. Тогда зелень быстрее прорастет. Когда появятся первые листики, не забудьте проредить петрушку. Запомните, что зелень любит тень и влагу.

Укроп

Семена укропа также нужно предварительно замочить в воде. Оставьте его в жидкости на несколько часов. Воду иногда лучше менять. Укроп любит свежий воздух и свет, но при слишком высокой температуре воздуха его нужно много поливать, чтобы листики не загрубели.

Мята

Эта зелень достаточно требовательна, а ее семена не всегда всходят. Но попытаться посеять мяту в мини-городе все же стоит. Для нее важно создать комфортные климатические условия без перепада температур, а также регулярно поливать.

Шпинат

Это растение, которое любит хорошее освещение, поэтому лучше выбирать окна, которые выходят на южную сторону. Лучше выбирать раннеспелые сорта, потому что они дадут первый урожай уже через месяц.

Базилик

Для базилика почву лучше подкармливать органическими удобрениями. Растение любит свет и тепло, а вот поливать нужно в меру, чтобы не переувлажнить землю. Также не забудьте ее время от времени разрыхлять.

Какие плодовые и ягодные культуры выращивать в мини-огороде

Овощи можно выращивать на мини-огороде / pixabay.com

Ягодные и плодовые культуры выращивать на подоконнике или на балконе сложнее. Но при правильном уходе можно вырастить на подоконнике помидоры, огурцы, сладкий перец, баклажаны, чеснок и лук.

Помидоры

Для мини-огорода на подоконнике или балконе лучше всего подойдут неприхотливые низкорослые сорта. В небольших ящиках или горшках будут отлично расти, например, помидоры Черри.

Огурцы

Огурцам нравится тепло, а потому им прекрасно подойдет подоконник, выходящий на юго-восток или восток. Очень важно следить за влажностью воздуха, а также обильно и часто поливать сам овощ.

Баклажаны

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Существуют специальные низкорослые сорта баклажанов, адаптированные для выращивания на подоконнике или балконе. Лучше всего размещать такой мини-город с южной стороны, ведь баклажаны любят тепло и светло. Не забывайте регулярно поливать и опрыскивать.

Сладкий перец

Чтобы выращивать на мини-огороде на подоконник или балкон перец, выбирайте сорта с небольшим кустом и маленькими плодами. Не рекомендуется рядом высаживать разные сорта, потому что они потом могут горчить. Очень важно проветривать помещение, где растет это растение. В жаркие и очень солнечные дни не забывайте прикрывать листики от лучей.

Редис

Сеять редис можно уже в конце апреля-начале мая. Это холодостойкое растение, но на ночь его лучше накрывать полиэтиленовой пленкой. Редис не любит слишком сильного увлажнения, а потому поливать ее нужно в меру.