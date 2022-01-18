Мінінфраструктури оцифрує всі держпослуги для моряків

СБУ викрила незаконну схему з оформлення дозвільних документів моряків.

Команда Мінінфраструктури цього року продовжить повну перебудову та діджиталізацію сфери дипломування моряків.

Про це написав у Facebook очільник міністерства Олександр Кубраков.

"Наш план на цей рік — максимально оцифрувати державні послуги для моряків, вивести їх на якісно новий рівень та мінімізувати корупційні ризики", - повідомив Кубраков.

Він розповів, що влітку СБУ викрила незаконну схему з оформлення дозвільних документів моряків, яка щороку приносила організаторам до $150 млн. Для моряків створювались умови, в яких для отримання позитивного результату тесту чи отримання документів потрібно було сплачувати хабар у розмірі від 3 до 8 тис. доларів. Більш того, дані моряків повністю опинилися у руках приватних осіб.

"Реєстр вдалось повернути державі, однак працювати з такими даними було, фактично, неможливо. Тому разом із Мінцифрою та проєктом USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" ми розпочали непростий процес відновлення реєстру та створення нового інформаційного продукту", - сказав Кубраков.

Так, вже було оголошено тендер на розробку першої черги модуля дипломування моряків, а також державних електронних послуг для моряків на порталі "Дія".

Крім цього, з листопада минулого року запрацювали ключові інформаційні системи на базі Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Це є тимчасовим заходом, поки команда Мінінфраструктури працює над повним реформуванням системи, зазначив міністр.

"Водночас є і дійсно проривні речі, які нам вдалось реалізувати. По-перше, у зв’язку з пандемією, було подовжено термін дії раніше виданих документів моряків до липня 2022 року. Запроваджено експериментальний проєкт із тестування моряків на базі міжнародної системи Crew Evaluation System 6.0", - розповів він.

Перше тестування в CES 6.0 відбулось у листопаді минулого року. На даний час складено 126 іспитів, з яких 77 - успішні.

Також Верховна Рада скасувала обов’язкову періодичну атестацію моряків у разі наявності безперервного стажу роботи на судах.

"Україна нарешті розпочинає процес приєднання до міжнародних конвенцій і зменшує бюрократичний тиск на моряків. І звісно ж, ми дуже чекаємо від народних депутатів дотримання обіцянки про проведення окремого “морського дня” у стінах парламенту для прийняття додаткових довгоочікуваних рішень", - наголосив Кубраков.