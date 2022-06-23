На Хмельниччині екскерівниця пошти привласнила 272 тис. грн

У Хмельниькій області екскерівниці відділення поштового зв'язку оголосили про підозру.
Зазначається, що у жовтні 2021-го в одному з відділень пошти Кам'янця-Подільського виявили нестачу коштів. Йшлося про 272 тис. гривень.
Про це повідомили в обласному відділенні поліції.
Правоохоронці встановили, що 34-річна колишня керівниця відділення поштового зв'язку зловживала своїм службовим становищем. Вона забрала кошти з каси собі. Втім, коли подавала касовий звіт, то нестачу грошей приховала. На фальшивому звіті поставила свій підпис.
Жінці оголосили про підозру в підробленні та привласненні майна. Порушниці загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.
Як повідомлялося, на Рівненщині поліцейського викрили на вимаганні хабаря за відстрочення від мобілізації. Інцидент трапився у Сарнах. На отриманні неправомірної вигоди викрили дільничного інспектора одного із районних відділів поліції.
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