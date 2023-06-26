На Одещині лунають вибухи: загроза з моря

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
Для Одеської області є загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.
Також є загроза пусків крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.
Тим часом близько 2 ночі за Києвом на Одещині лунають вибухи. Інформацію підтверджують місцеві ЗМІ.
За попередньою інформацією, йдеться про роботу ППО.
Моніторингові канали радять мешканцям Одещини не виходити з укриттів. Мовляв, рухається ще й безпілотник.
Одеса — БпЛА на півночі міста.
Нагадаємо, що раніше у Херсоні пролунали вибухи.
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