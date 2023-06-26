На Одещині лунають вибухи: загроза з моря

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

Для Одеської області є загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

Також є загроза пусків крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.

Тим часом близько 2 ночі за Києвом на Одещині лунають вибухи. Інформацію підтверджують місцеві ЗМІ.

За попередньою інформацією, йдеться про роботу ППО.

Моніторингові канали радять мешканцям Одещини не виходити з укриттів. Мовляв, рухається ще й безпілотник.

Одеса — БпЛА на півночі міста.

Нагадаємо, що раніше у Херсоні пролунали вибухи.