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На Одещині лунають вибухи: загроза з моря

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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1572
Час на прочитання
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На Одещині лунають вибухи: загроза з моря

Одеситам радять перебувати в укриттях

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

Для Одеської області є загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ. 

Також є загроза пусків крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. 

Тим часом близько 2 ночі за Києвом на Одещині лунають вибухи. Інформацію підтверджують місцеві ЗМІ. 

За попередньою інформацією, йдеться про роботу ППО. 

Моніторингові канали радять мешканцям Одещини не виходити з укриттів. Мовляв, рухається ще й безпілотник.

Одеса — БпЛА на півночі міста. 

Нагадаємо, що раніше у Херсоні пролунали вибухи

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Перегляди
1572
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