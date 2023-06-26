В Одесской области раздаются взрывы: угроза с моря

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
Для Одесской области есть угроза применения врагом ударных БПЛА с южного направления.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.
Также есть угроза пускам крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.
Тем временем около 2 ночи по Киеву в Одесской области раздаются взрывы. Информацию подтверждают местные СМИ.
По предварительной информации, речь идет о работе ПВО.
Мониторинговые каналы советуют жителям Одесской области не выходить из укрытий. Мол, двигается еще и беспилотник.
Одесса – БпЛА на севере города.
Напомним, что ранее в Херсоне раздались взрывы.
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