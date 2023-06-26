В Одесской области раздаются взрывы: угроза с моря

Для Одесской области есть угроза применения врагом ударных БПЛА с южного направления.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

Также есть угроза пускам крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.

Тем временем около 2 ночи по Киеву в Одесской области раздаются взрывы. Информацию подтверждают местные СМИ.

По предварительной информации, речь идет о работе ПВО.

Мониторинговые каналы советуют жителям Одесской области не выходить из укрытий. Мол, двигается еще и беспилотник.

Одесса – БпЛА на севере города.

Напомним, что ранее в Херсоне раздались взрывы.