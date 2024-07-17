На Сумщині зафіксовано понад сто вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 16 липня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 103 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Краснопільська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухових пристроїв (3 вибухи), артилерійські обстріли (12 вибухів).

Хотінська громада: відбулися скидання з БпЛА 2 вибухових пристроїв (ВОГ) (2 вибухи), мінометний обстріл (1 вибух).

Дружбівська громада: 33 міни скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (1 вибух).

Есманьська громада: зафіксовано обстріл з використанням 2 FPV-дронів (2 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи), артобстріл (2 вибухи).

Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів).

Глухівська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (12 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено обстріли з використанням FPV-дронів «камікадзе» (6 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (3 вибухи).

Миропільська громада: нанесено обстріл з артилерії (2 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухових пристроїв (4 вибухи), артобстріл (4 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.

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Нагадаємо, що на Сумщині напередодні ППО збила російську крилату ракету.