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На Сумщині зафіксовано понад сто вибухів

На Сумщині зафіксовано понад сто вибухів

Ворог продовжує знищувати Сумщину

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 16 липня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

  • Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 103 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
  • Краснопільська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухових пристроїв (3 вибухи), артилерійські обстріли (12 вибухів).
  • Хотінська громада: відбулися скидання з БпЛА 2 вибухових пристроїв (ВОГ) (2 вибухи), мінометний обстріл (1 вибух).
  • Дружбівська громада: 33 міни скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (1 вибух).
  • Есманьська громада: зафіксовано обстріл з використанням 2 FPV-дронів (2 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи), артобстріл (2 вибухи).
  • Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів). 
  • Глухівська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (12 вибухів).
  • Юнаківська громада: здійснено обстріли з використанням FPV-дронів «камікадзе» (6 вибухів). 
  • Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (3 вибухи). 
  • Миропільська громада: нанесено обстріл з артилерії (2 вибухи). 
  • Середино-Будська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухових пристроїв (4 вибухи), артобстріл (4 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Зноб-Новгородська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.

Нагадаємо, що на Сумщині напередодні ППО збила російську крилату ракету.

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