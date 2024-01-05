На Волині правоохоронець на смерть збив дитину

На Волині правоохоронець насмерть збив 14-річного підлітка. Чоловік за кермом службового авто "ВАЗ-21230 наїхав на хлопця, який йшов у попутному напрямку.

Як повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, аварія сталась близько 20:00 у селі Пульмо Ковельського району, на вулиці Незалежності.

"Водій службового автомобіля, правоохоронець, не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки під час дощу та скоїв наїзд на пішохода. 14-річний юнак рухався в попутному напрямку. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події", – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області автомобіль скотився зі схилу і насмерть переїхав жінку. Від травм 61-річна постраждала загинула на місці.

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