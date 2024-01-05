Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Волині правоохоронець на смерть збив дитину

На Волині правоохоронець на смерть збив дитину

На Волині службова автівка збила 14-річного хлопця / Фото: comments.ua

Хлопець помер на місці аварії.

На Волині правоохоронець насмерть збив 14-річного підлітка. Чоловік за кермом службового авто "ВАЗ-21230 наїхав на хлопця, який йшов у попутному напрямку.

Як повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, аварія сталась близько 20:00 у селі Пульмо Ковельського району, на вулиці Незалежності. 

"Водій службового автомобіля, правоохоронець, не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки під час дощу та скоїв наїзд на пішохода. 14-річний юнак рухався в попутному напрямку. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події", – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області автомобіль скотився зі схилу і насмерть переїхав жінку. Від травм 61-річна постраждала загинула на місці.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Аваріі та ДТП
Дата публікації
Перегляди
101
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація