На Волыни правоохранитель насмерть сбил ребенка

На Волыни правоохранитель насмерть сбил 14-летнего подростка. Мужчина за рулем служебного авто "ВАЗ-21230" наехал на парня, который шел в попутном направлении.

Как сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, авария произошла около 20:00 в селе Пульмо Ковельского района, на улице Независимости.

"Водитель служебного автомобиля, правоохранитель, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку во время дождя и совершил наезд на пешехода. 14-летний юноша двигался в попутном направлении. От полученных травм парень погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть). Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет тюрьмы.

Как сообщалось, в Хмельницкой области автомобиль скатился со склона и насмерть переехал женщину. От травм 61-летняя пострадавшая погибла на месте.

Читайте также: