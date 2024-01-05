В США разбился стратегический бомбардировщик: на борту было 4 члена экипажа

В США, 4 января, на авиабазе "Элсворт" разбился сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B Lancer.

Об этом пишет Ellsworth Air Force Base.

Отмечается, что на борту самолета на момент аварии находились 4 члена экипажа. В то время самолет выполнял учебно-тренировочную миссию и пытался приземлиться на установку.

"Все четыре находившиеся на борту члены экипажа удачно катапультировались и остались живы", — говорится в сообщении авиабазы.

Расследованием авиакатастрофы будет заниматься офицерская комиссия.

Также читайте Россия не остановится: в Латвии сделали тревожное заявление об имперских амбициях Кремля

Также журналисты Associated Press подчеркнули, что инцидент произошел при плохих погодных условиях.

"Тогда в Южной Дакоте была минусовая температура и густой туман, ограничивший видимость для пилотов", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Мадриде 1 декабря разбился вертолет. Он упал прямо на оживленную трассу, где столкнулся с автомобилем.

Читайте также: