Новий командувач ДШВ Олег Апостол: що про нього відомо

Олег Апостол / © АрміяInform

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Командира житомирської 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади генерала Олега Апостола призначили новим командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ замість Ігоря Скибюка.

ТСН. ua зібрав все, що відомо про нового командувача десантників.

Олег Апостол командував 95-ю бригадою. Восени 2024 року його призначили заступником головкома Сирського.

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Народився генерал 17 квітня 1987 року. Родом він із Івано-Франківська. Закінчив Національну академію сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного.

Участь в АТО

З 2014-го Апостол брав участь у бойових діях на сході України. В інтерв’ю АрміяInform восени 2024 року він розповідав про свій бойовий шлях до повномасштабної війни. Разом із бійцями чотири рази заходив у Миколаївку на Донеччині, деблокував Миколаївську ТЕЦ та проводив штурмові дії укріпрайонів ворога.

Під час прориву на Луганський аеропорт очолював бойовий розвідувальний взвод, був на посаді заступника командира батальйону. 2 червня 2014 року брав участь у штурмі Слов’янська і Лиману.

5 липня 2014 року нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за звільнення Слов’янська та інших населених пунктів.

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Станом на 2018 рік Апостол був командиром десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Апостол під час повномасштабної війни

Після початку повномасштабного російського вторгнення звільняв населені пункти на Миколаївщині.

Як передає «Суспільне», Олег Апостол на початку вересня 2022 року командував десантно-штурмовими підрозділами під час деокупації Харківщини. 15 жовтня 2022 року Олега Апостола президент нагородив відзнакою «Хрест бойових заслуг».

У листопаді 2022 року Олега Апостола призначили командиром 95 бригади.

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19 лютого 2024 року президент Зеленський відвідав передові позиції українських військ на Куп’янському напрямку і вручив комбригу 95-ки Олегу Апостолу орден «Золота Зірка» з присвоєнням звання Героя України.

© Офіс президента України

Також Апостол є кавалером Хреста бойових заслуг та повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

Реакція на призначення Апостола

Український військовий журналіст Богдан Мирошников написав, що Апостол користується максимальною повагою серед бійців 95 ОДШБр, командиром якої був до сьогодні.

Натомість депутатка Мар’яна Безугла, схоже, не дуже задоволена таким призначенням. Вона писала про нібито конфлікт між головкомом ЗСУ Сирським і уже екскомандувачем ДШВ Ігореи Скибюком.

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«У самій Курській операції Сирський постійно намагається звинуватити Командувача ДШВ Скибюка і звільнити його, щоб поставити своїх у ДШВ та ще раз спробувати перетворити ДШВ на частину Сухопутних військ», — зазначала вона.

Депутатка натякає, що Апостол скоріше за все буде креатурою Сирського.

Олег Апостол і Олександр Сирський

«Зняв Командувача ДШВ і поставив свого Апостола, який ще не встиг показати ефективність на посаді заступника Головнокомандувача ЗСУ і фактично не є частиною спільноти ДШВ. Передбачаю чистки в ДШВ та чергову спробу перетворити їх на Сухопутні війська. Будуть розбивати колектив КДШВ, знімати комбригів, недоукомплектовувати бригади для покірності тощо. Десантники, тримайтесь», — додала Безугла.

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