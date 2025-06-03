"Мадяр" і його "птахи": що відомо про нового командувача Сил безпілотних систем

Роберт "Мадяр" Бровді

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Сьогодні, 3 червня, президент Володимир Зеленський призначив Роберта Бровді «Мадяра» командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ замість звільненого Вадима Сухаревського.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про Роберта Бровді, який став відомим завдяки своїм «Птахам Мадяра».

«Мадяр» до повномасштабної війни

Роберт Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. Позивний «Мадяр» пов’язаний саме з угорськими коренями військового. Відомо, що до війни він успішно займався бізнесом і брав участь у місцевому політичному житті

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Як передає «Еспресо», Бровді очолював Закарпатську обласну організацію «Фронту Змін» Арсенія Яценюка і був депутатом Закарпатської облради 6-го скликання (достроково припинив повноваження).

«Крім того, Бровді очолював Аграрну біржу та Державну продовольчо-зернову корпорацію України, хоча його діяльність у цих структурах супроводжувалася певними скандалами. Зокрема звинуваченнями у фінансових махінаціях через продаж зерна», — зазначають у статті.

У виданні зауважують, що у 2019 році з сім’єю Бровді сталися два інциденти:

у січні 2019 року в двір будинку, де живе матір Роберта Бровді в с. Сторожниця підкинули пакет із гранатами.

16 лютого 2019 року в той же будинок вистрілили із гранатомета. Граната пробила зовнішню стіну й зупинилася в стіні спальні, де спала його матір, яка не постраждала.

Повномасштабна війна — від ротного до комбрига

У 2022 році Бровді створив групу «Птахи Мадяра», що перебувала у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади. У січні 2024 року підрозділ розширили до 414-го батальйону. Проте він не зупинився і масштабував свій підрозділ уже до бригади (414-та окрема бригада).

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«Птахи Мадяра» брали участь у ключових операціях війни. Брали участь в обороні Херсона, Соледара, Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки, Урожайного. Після початку десанту у Кринках завдавали ударів по російським військам на лівому березі Херсонщини.

Влітку 2024 року «Птахи Мадяра» брали участь в боях на півночі Харківської області, де росіяни «полізли» у контрнаступ. В серпні полк був переведений на найважчий Покровський напрямок.

Боєцьк «Птахів Мадяра» з дроном

Герой України

8 травня 2024 року президент Володимир Зеленський надав Роберту Бровді звання Героя України.

Як прокоментував зміни в Силах безпілотних систем попередник «Мадяра»

Колшній командувач СБС Вадим Сухаревський, якого призначили заступником командувача оперативного командування «Схід», дещо різко прокоментував зміни в Силах безпілотних систем України:

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«На цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС».

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