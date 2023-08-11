Обов'язковий техогляд в Україні 2023: які зміни, що потрібно знати водіям

Оновлення в техогляді транспортних засобів, які зміни відбулися, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Кому потрібно обов'язковий пройти техогляд 2023 року

Як часто потрібно проходити технічний огляд, регулюється 35 статтею Закону Про дорожній рух. ТО повинні проходити транспортні засоби, які рухаються магістральними дорогами будь-якої форми власності.

2023 року техогляд стане обов’язковим для таких типів транспортних засобів:

Великі вантажні авто, яким понад рік – один раз на рік.

Автобуси, які перебувають у користуванні понад 2 роки – один раз на 6 місяців.

Вантажно-пасажирські авто вагою до 3,5 тонни, яким понад 2 роки – один раз на 2 роки.

Легкові автомобілі, які використовують для роботи в таксі, яким понад 2 роки – один раз на рік.

Колісні трактори, що використовуються понад 2 роки – один раз на 2 роки.

Спеціалізований автотранспорт (транспорт для усунення аварій і прибирання, автокрани, пожежні автомобілі, автомобільні вежі, сміттєвози, технічна та медична допомога) – щорічно.

Колісно-транспортні засоби, які використовуються для транспортування небезпечних, токсичних і легкозаймистих вантажів – один рік від дня виготовлення транспортного засобу та кожні 6 місяців після цього.

Після проведення випробувань транспортного засобу складається протокол, в якому зазначають термін, коли необхідно буде пройти наступний ТО.

Хто може не проходити техогляд:

Всі автомобілі, причепи та напівпричепи для них, незалежно від їхнього терміну експлуатації, але за умови, що вони не використовуються для отримання прибутку.

Нові легковики та причепи, які використовують для комерційних перевезень, але їхній термін експлуатації не перевищує 2 роки.

19 травня 2023 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка повинна вдосконалити процедуру проходження обов'язкового техконтролю транспортних засобів.

Що змінилося в законі про техогляд

Для водіїв нічого не змінилося – як і раніше, їм потрібно буде пройти техогляд транспорту в потрібний термін. Нововведення стосуються фіксації ТО, йдеться про е-протокол та відеофіксацію.

За результатами перевірки технічного стану буде складений електронний протокол, інформація про це заноситься в Єдиний державний реєстр транспортних засобів. За потреби його можна буде роздрукувати на папері.

Щоб мінімізувати ризик корупції під час проведення технічного огляду, буде вестися відеофіксація. Доступ до відеоматеріалів надаватиметься після відповідного запиту органам влади, місцевого самоврядування, фізичним та юридичним особам.

Серед нововведень також з'явилися:

Імплементація вимог щодо перевірки технічного стану транспортних засобів, встановлених Директивою 2014/45/ЄС від 3 квітня 2014 року. Документ зобов'язує держави-члени ЄС проводити періодичні перевірки безпеки та викидів більшості типів транспортних засобів.

Визначення виключного переліку правових підстав, на які зможуть спиратися ті, хто відмовляється проходити ТО.

Документи, необхідні для проходження техогляду

Перелік документів залежить від призначення транспортного засобу, його типу та власника.

Обов'язкові документи для всіх транспортних засобів для проходження ТО такі:

Паспорт громадянина України (для представника).

Техпаспорт на транспортний засіб (свідоцтво про реєстрацію ТЗ).

Довіреність на право проходження техконтролю (для фізичної особи).

Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи).

Штрафи за пропущений техогляд

Штрафуватимуть лише ті транспортні засоби, які обов'язково повинні були пройти техогляд.

Розміри штрафів такі:

Протермінований ТО – 3 400 гривень.

Повторне порушення – 17 тисяч гривень.

Порушення технічного огляду з боку посадових осіб – до 34 тисяч гривень.

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