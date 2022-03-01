Обстріляні будинки, руйнування і розстріляні авто: яий вигляд має Київ зараз

Існує загроза прориву ДРГ до міста.

На автошляхах неподалік столиці майже порожньо. Там, де минулого тижня було відділення поштової служби та аптека, нині - потрощені шибки. Відмітки на цеглі житлових споруд у Києві приголомшують і шокують.

"От таку картину, впродовж 8 років, я спостерігав, ну хіба що на Донбасі. Але, от зверніть увагу: бачите? Уламки. Це ні що інше, ніж граната РГД 5. Вочевидь, кидали її, ну метрів з 30. Якщо людина фізично сильна - максимум 50. І це станція метро Берестейська у столиці! Просто уявіть, на якій відстані мінімальній тут точаться контактні бої", - розповідають бійці тероборони.

Існує загроза прориву ДРГ до міста.

"Загроза існує, диверсійно-розвідувальні групи російської федерації - вони діють, але ми намагаємось протистояти їм. Якщо будуть виявлені - вони будуть знешкоджені", - боєць Тероборони.

25 лютого, розстрілюючи усе на своєму шляху, захопленою вантажівкою ЗСУ вантажівкою група диверсантів намагалася прорватися до середмістя. Захисники столиці - розстріляли транспорт - нищівним вогнем разом з ворожим екіпажем.

І наземний транспорт, і метро у Києві, тепер працюють лише до 19 години. Перевозять пасажирів за скороченими маршрутами. Та найбільше людей у метро - темною порою.

Встигнути опинитися у безпеці життєво важливо - до 20 години, тоді починається комендантська година, а за міською смугою спалахують бої за столицю.

Кожне важливе перехрестя у столиці - тепер укріпрайон. Тут перебувають зі зброєю чоловіки, які недавно ходили у краватках.

Вони вірять, що вже найближчим часом, зможуть повернутися додому, у спокійну та безпечну столицю вільної України.

Новини Києва: у якому зараз стані містяни, про що говорять

ТСН, 1+1