Підозрюваного у вбивстві військового-добровольця звільнили з-під варти

Голосіївський районний суд міста Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу трьом обвинуваченим у справі щодо умисного вбивства 34-річного військовослужбовця Олексія Щербини, вчиненого з хуліганських мотивів. Для двох фігурантів суд визначив альтернативу у вигляді застави у розмірі 805 200 грн для кожного.

Про це повідомили у прокуратурі міста Києва.

Сторона обвинувачення нагадала, що під час досудового слідства і під час судового розгляду цієї справи послідовно дотримувалася позиції щодо застосування до всіх фігурантів запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

“Враховуючи те, що злочин був вчинений із застосуванням насильства, суд мав право не визначати альтернативу у вигляді застави двом обвинуваченим за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, групою осіб). У зв’язку з цим, дане рішення суду прокуратурою буде оскаржено в апеляційній інстанції”, - йдеться у повідомленні.

Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі hromadske повідомила, що один із фігурантів уже вніс заставу. Джерело видання у правоохоронних органах зазначило, що йдеться про Леоніда Ігнатенка.

Що відомо про вбивство Олексія Щербини

21 жовтня 2022 року у Києві водій Lexus застрелив військового-добровольця під час конфлікту через неправильне паркування. Чоловік, який перебував за кермом, та двоє його пасажирів побили Олексія Щербину, після чого водій здійснив постріл із карабіна в його сторону.

Поліція та медики приїхали, коли він був ще живий, але врятувати військового не вдалося.

Під час судового засідання стали відомі особи нападників - це були Вячеслав Вільцанюк, Ігор Котирло та Леонід Ігнатенко. Звинувачення у вбивстві отримав лише Вільцанюк. Його поплічників звинувачують у хуліганстві.

У вбитого залишилася наречена, з якою вони повинні були побратися, та донька, яка народилася минулого року.

Нагадаємо, 22 жовтня 2022 року суд обрав запобіжний захід учасникам дорожнього конфлікту, внаслідок якого був вбитий військовослужбовець Олексій Щербина.

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