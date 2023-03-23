Подробиці загибелі курсанта у Львові: командир описав його поведінку перед смертю

Командир загиблого курсанта запевняє, що не конфліктував з ним, і стверджує, що юнак був замкнутою людиною.

Командир 18-річного другокурсника Львівського університету внутрішніх справ Дмитра Гульчука, якого знайшли мертвим після пострілу з рушниці під час чергування, Станіслав Пась стверджує, що курсант перед загибеллю був веселим та життєрадісним.

Про це він розповів “Суспільному” в коментарі телефоном.

За його словами, жодних ознак якихось негараздів 18-річний юнак не виказував, а в останній тиждень перед загибеллю “ходив веселий, сміявся”.

Станіслав Пась також розповів, що ніколи не конфліктував з хлопцем і з його боку не було ніякого буллінгу. При цьому він відзначив, що Гульчук був закритою людиною і з ним важко було спілкуватися.

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“Іноді в мене виходило, іноді – ні. Такої ситуації, щоб ми сварилися, не було. Ми з ним спілкувалися як командир із курсантом. Так, він приходив іноді до мене за допомогою, я йому завжди як умів, так і допомагав”, – розповів він.

Командир курсанта пригадав, що незадовго до смерті Гульчук кілька разів просив його про можливість піти у звільнення, щоб провести час зі своєю дівчиною.

“Не було жодних причин вважати, що він може із собою щось зробити”, - зауважив він.

Раніше батьки Дмитра Гульчука розповіли журналістам, що під час навчання в університеті хлопець почав скаржитись на тиск командира та керівництва вишу. Вони також стверджують, що їхній син написав передсмертну записку, яку нібито бачили інші курсанти.

За попередньою інформацією слідства, уродженець села Могиляни Рівненської області Дмитро Гульчук 19 березня під час добового наряду вистрілив собі в голову із рушниці, перед цим відправивши мамі СМС.

"Мамо, вибач за це, ти справді хороша мама, просто я дуже поганий син. Невдаха і слабак. Я тобі вдячний за все, тому що ти реально багато зробила..." – написав він перед трагедією.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі курсанта Львівського університету внутрішніх справ МВС України. Справу розслідують як "доведення до самогубства".

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