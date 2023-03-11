Полювання на характерника: навіщо Кремль вкрав череп Івана Сірка

Восени 1988-го антрополог Сергій Сегеда став учасником неймовірного містичного трилера. Будучи проїздом у Москві, науковець заночував на роботі у своїх колег, у лабораторії антропологічної реконструкції. Тут вивчали черепи відомих історичних діячів.

“В мене збереглася в архіві фотографія, загальний вигляд одного зі стелажів лабораторії”, – каже доктор історичних наук Сергій Сегеда.

Увагу вченого привернула підозріла коробка з іменем українського отамана, якого поховали триста років тому.

“Якось вранці прямував я до снавузла мимо стелажів, заставлених коробками з черепами, і мій погляд якось вперся в зелену коробку, на якій було написано “Іван Сєрко”, – згадує Сергій Сегеда. – Я страшенно здивувався, відкрив цю коробку, дивлюся – там череп лежить. Я беру коробку, іду до Галини В’ячеславівни Лебединської, керівниці лабораторії, кажу: “Галино В’ячеславівно, це що, наш Сірко?”. А вона так посміхнулася і каже: “От хітрий хахол, сразу своєго атамана узнал”.

“Сірко є символом сили українського народу, символом сили козацтва. Зламати цей символ – це була одна із цілей СРСР”, – викриває прагнення “совєтів” Денис Богуш, політтехнолог та дослідник характерництва.

За легендами, Іван Сірко очолював понад півсотні битв і не програв жодної. Козаки 12 разів обирали його кошовими отаманом. А Ілля Рєпін зобразив на знаменитій картині про запорожців, які пишуть листа турецькому султанові.

“Про Сірка говорили, що він народився з зубами, бо буде так битися з бусурманами, що аж рвати їх зубами, – розповідає про отамана Сергій Сегеда. – Дійсно, був дуже вправним воєначальником. Йому козаки вірили, охоче за ним йшли, він завжди перемагав”.

“Всі знали, що це не проста дитина. І вона точно буде з якими магічними властивостями, – каже Денис Богуш. – Сірка вважали характерником, тому що він мав надприродні здібності з передбачення подій. Він перемагав, і ніхто не знав, яким чином. Він заходив з тилу в ті війська, які нападали, і винищував всю цю силу”.

Вивчаючи власний родовід, нащадок та дослідник характерництва Денис Богуш ненароком натрапив на радянські секретні документи. Вони свідчили про те, що Кремль полював на магічні артефакти. А його дід був керівником однієї з таких втаємничених програм.

“Це мій дід, Богуш Денис Іванович. Ми взагалі тоді не знали, чим він займався, чому в нього стільки нагород. Я знайшов його особисту справу в архіві Служби безпеки України. Це частина матеріалів, більша частина зараз в Москві. От ми тут бачимо гриф “Міністєрство государствєнной бєзопасності СССР, совєршенно сєкретно”.

“Так я дізнався, що він займався паранормальними дослідженнями. Він працював зі Сталіним і Берією. Берія створив систему інститутів, вона називалась “Млєчний путь”. Вони були в Москві, в Києві, в Новосибірську. Вони досліджували різні паранормальні явища. Це використовувалось для впливу на перших осіб держав, для отримання інформації, для ліквідації небажаних осіб, які були цілями радянських спецслужб”.

Об’єктами вивчення стали і впливові історичні постаті. Радянські науковці дістали з домовини навіть череп найкривавішого московського царя Івана Грозного.

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“Коли проводили дослідження в кремлі, відбувались якісь фантастичні речі, які з точки зору здорового глузду пояснить не можна, – згадує Сергій Сегеда. – Вийняли череп Івана Грозного, поклали на грубезне скло. І коли починають робити фотографію, раптом гасне світло в кремлі. Уявляєте, в кремлі, де автономна електростанція, і вона перестає працювати і гасне світло в усьому кремлі! Знову увімкнули світло, починають знімати, і грубезне скло тріскається, тріщина йде по всьому склу, на якому стояв череп Івана Грозного. Лаборантки боялися страшенно того черепа. То в нього раптом з ока нібито якийсь промінь світла йшов, то ще якісь дивні речі. І вони боялись знаходитися в цій кімнаті, де зберігався череп”.

“Всі люди значимі, вони мають якусь силу. І ця сила – вона з невидимого світу. І тому з їхніми рештками, з їхніми атрибутами щось відбувається. І в Радянському Союзі були інституції, які це вивчали”, – каже Денис Богуш.

Та потривожити прах власних царів Москві було замало: там накинули оком і на могилу легендарного українського характерника.

“Радянська влада викрала череп Сірка, тому що вона шукала, можливо, секрет його сили”, – припускає Денис Богуш.

Щоб заволодіти черепом Сірка, у 67-му році влада вигадала перепоховати отамана.

“Це була суто детективна історія, – розповідає Сергій Сегеда. – Відрядили в Капулівку молоду співробітницю Людмилу Крилову, та Людмила незадовго до того прибула з Куйбишева. Розкопки проводилися вкрай некваліфіковано. Дійшли до кісток Сірка, зібрали все це в лантух і принесли в місцевий клуб. І вона почала ці кістки розкладати. А місцеве населення стояло і уважно стежило. Бо вони боялися, що кістки Сірка можуть вкрасти. Весь час казали: ми Сірка нікому не віддамо”. А в неї була така широка спідниця, і вона тишком-нишком закотила череп Сірка під ту спідницю вночі, коли народ трішки втратив пильність, адже всім спати хотілось. А сама замість нього дістала заздалегідь підготовлений череп людини катакомбної культури. І, як ні в чому не бувало, поклала. Як вона вже зуміла так відволікти увагу народу – містика!”.

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“Тільки таким чином вона і змогла це зробити. Ну хто ж під спідницю до жінки буде заглядати?”, – впевнений Денис Богуш.

Викрадений череп Сірка таємно доправляють де московської лабораторії. Саме тут його через понад двадцять років випадково виявив Сергій Сегеда: “Сірко був фізично сильною, вправною людиною. Коли я відкрив ту коробку, було одразу видно, що це сильний такий козарлюга”.

Детально вивчивши череп, науковець встановив, що Сірко прожив близько 75 років: “На момент смерті в Івана Сірка залишилося лише два зуби. На верхній щелепі взагалі не було жодного зуба. Цей дідусь ще за рік до смерті керував козаками під час сутичок з татарами. Відсутність зубів йому не заважала”.

Сергій Сегеда домігся, аби Москва повернула Сірка в Україну. Поки місцеві чиновники вирішували, що робити з черепом характерника, він два роки знаходився у квартирі науковця: “Знаходитися в кімнаті, в якій лежав череп Сірка, було неприємно. Виникало якесь відчуття тривоги підсвідомої, щось ніби заважало. А дочки мої взагалі боялися туди заходити. Ніби я не схильний до містики, але краще з такими черепами справи не мати і вдома їх не тримати”.

“Всі артефакти, які мають силу, потрібно зберігати в окремих місцях, – застерігає Денис Богуш. – І точно не там, де ти живеш, і не там, де ти спиш. Бо ти будеш бачити, що невидимий світ якось себе проявляє. А якщо ти в це не віриш, в тебе буде тривога, страх. Найкращий варіант для голови Сірка – возз’єднатися з його тілом. Потрібно покласти його в землю за всіма нашими традиціями. Щоби сила його голови не впливала на інших людей”.

Зрештою, у двохтисячному році археологи за всіма правилами перепоховали череп отамана.

“Поміняли, нарешті, череп, який в Москві зберігався. Зараз домовина з кістковими рештками Сірка знаходиться в кургані”, – каже Сергій Сегеда.

“Дуже правильно, що возз’єднали тіло, рештки. Всі наші козаки, всі могили, всі наші прадіди, прапращури повинні бути у нас, – переконаний Денис Богуш. – Це посилює українську ідентичність, посилює силу України і працює на нашу перемогу”.