Повітряні Сили попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини та ракетну небезпеку

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА в Полтавській області.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – прямуйте в укриття" - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога оголошена у Полтавській області. Потурбуйтеся про власну безпеку
"Увага! Лубни, Миргород - ударні БпЛА в Вашому напрямку", - також попередили українські військові.
"Увага! Полтавська область – ракетна небезпека!", - пізніше зауважили у Повітряних Силах ЗСУ.
Раніше писали, що на Київщину рухаються ворожі дрони.
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