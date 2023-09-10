Повітряні Сили попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини та ракетну небезпеку

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА в Полтавській області.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – прямуйте в укриття" - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога оголошена у Полтавській області. Потурбуйтеся про власну безпеку

"Увага! Лубни, Миргород - ударні БпЛА в Вашому напрямку", - також попередили українські військові.

"Увага! Полтавська область – ракетна небезпека!", - пізніше зауважили у Повітряних Силах ЗСУ.

Раніше писали, що на Київщину рухаються ворожі дрони.