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Повітряні Сили попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини та ракетну небезпеку

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Повітряні Сили попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини та ракетну небезпеку

Ударні дрони рухаються до Полтавської області / Фото: ТСН.ua

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА в Полтавській області.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – прямуйте в укриття" - йдеться у повідомленні. 

Повітряна тривога оголошена у Полтавській області. Потурбуйтеся про власну безпеку

"Увага! Лубни, Миргород - ударні БпЛА в Вашому напрямку", - також попередили українські військові.

"Увага! Полтавська область – ракетна небезпека!", - пізніше зауважили у Повітряних Силах ЗСУ. 

Раніше писали, що на Київщину рухаються ворожі дрони

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Перегляди
473
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