Воздушные Силы предупредили о движении ударных беспилотников в сторону Полтавщины

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом ударных БПЛА в Полтавской области.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.
Воздушная тревога объявлена в Полтавской области. Позаботьтесь о собственной безопасности
"Внимание! Лубны, Миргород – ударные БпЛА в Вашем направлении", — также предупредили украинские военные.
"Внимание! Полтавская область – ракетная опасность!", - позже отметили в Воздушных Силах ВСУ.
Ранее писали, что на Киевщину двигаются вражеские дроны.
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