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Воздушные Силы предупредили о движении ударных беспилотников в сторону Полтавщины

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
542
Время на прочтение
1 мин
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Воздушные Силы предупредили о движении ударных беспилотников в сторону Полтавщины

Ударные дроны двигаются в Полтавскую область / Фото: ТСН.ua

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом ударных БПЛА в Полтавской области.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога объявлена в Полтавской области. Позаботьтесь о собственной безопасности

"Внимание! Лубны, Миргород – ударные БпЛА в Вашем направлении", — также предупредили украинские военные.

"Внимание! Полтавская область – ракетная опасность!", - позже отметили в Воздушных Силах ВСУ.

Ранее писали, что на Киевщину двигаются вражеские дроны.

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Дата публикации
Просмотры
542
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