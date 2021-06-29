Рада ухвалила законопроєкт, що відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів

293 народних депутати підтримали цей документ.

У вівторок, 29 червня, Верховна Рада в цілому прийняла законопроєкт, який дозволяє відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) України. Як стало відомо з трансляції пленарного засідання, за документ проголосували 293 народних депутата.

Законопроєкт, зокрема, визначає склад конкурсної комісії, яка відбиратиме членів ВККС. До неї входитиме шість осіб троє чинних суддів або суддів у відставці, а також три незалежних міжнародних експерти.

Роль ВККС у судовій реформі полягає у заповненні вакансій у судовій системі та завершенні кваліфікаційного оцінювання суддів.

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Раніше заступник голови Верховного Суду Богдан Львов заявив, що під час відбору суддів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) деколи можуть виникати непорозуміння між кандидатами та іноземними експертами, які наглядають за процесом відбору.

Нагадаємо, що у березні 2021 року українські судді терміново скликали свій з'їзд на тлі ініціатив президента Зеленського з приводу судової реформи. Зібрання суддів пікетували активісти.

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