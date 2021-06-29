За вихідні на Херсонщині зникли 11 дітей: де вони були

За вихідні на Херсонщині зникли 11 дітей: де вони були

На курортах губилися діти відпочивальників.

Упродовж трьох вихідних днів – 26-28 червня - на території Херсонської області працівники поліції розшукали та повернули батькам 11 зниклих дітей віком від 4 до 16 років.

Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

Так, у селі Залізний Порт в поліцію зателефонували батьки 6-річного хлопчика. Вони повідомили, що залишили сина гратися біля басейну, а самі піднялися в номер забрати речі. Коли ж повернулися за дитиною, сина не було на місці. Дитину знайшли на пляжі.

А на пляжі у місті Скадовськ бабуся загубила 4-річного онука. Хлопчика розшукали за 15 хвилин на тому ж пляжі. Дитина йшла уздовж берега і шукала бабусю.

У Херсоні працівники поліції розшукали трьох неповнолітніх віком від 14 до 15 років, які після прогулянки не повернулися додому. Усіх знайшли за декілька годин. Один з хлопців був з другом і допомагав йому лагодити автомобіль, двоє інших гуляли в компанії друзів і не попередили батьків про своє місцезнаходження.

В Олешках ювенальні поліцейські за годину знайшли 13-річну дівчину, яка пішла гуляти і ввечері додому не повернулася. Дівчина була у компанії друзів, з нею все добре.

А у Новій Маячці оперативник розшукав 15-річного хлопця, який пішов в гості до батька і до матері не повернувся.

У Чаплинці працівники поліції розшукали чотирьох неповнолітніх: 8-річного хлопчика, 15-річну дівчину та двох її однолітків. 8-річний хлопчик, зі слів його батька, поїхав на велосипеді гратися і додому не повернувся.

Поліцейські знайшли його в компанії дітей за територією села, де вони каталися на велосипедах. 15-річних підлітків правоохоронці розшукали за годину, всі гуляли з друзями.

Нагадаємо, у Тернопільській області знайшли дворічну дівчинку, яка зникла. Дитина ночувала у полі.

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