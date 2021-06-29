За выходные на Херсонщине пропали 11 детей: где они были

За выходные на Херсонщине пропали 11 детей: где они были

На курортах терялись дети отдыхающих.

В течение трех выходных дней — 26-28 июня — на территории Херсонской области работники полиции разыскали и вернули родителям 11 пропавших детей в возрасте от 4 до 16 лет.

Об этом сообщает прессслужба полиции Херсонской области.

Так, в селе Железный Порт в полицию позвонили родители 6-летнего мальчика. Они сообщили, что оставили сына играть у бассейна, а сами поднялись в номер забрать вещи. Когда же вернулись за ребенком, сына не было на месте. Ребенка нашли на пляже.

А на пляже в городе Скадовск бабушка потеряла 4-летнего внука. Мальчика разыскали за 15 минут на том же пляже. Ребенок шел вдоль берега и искал бабушку.

В Херсоне работники полиции разыскали трех несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет, после прогулки не вернулись домой. Всех нашли через несколько часов. Один из парней был с другом и помогал ему чинить автомобиль, двое других гуляли в компании друзей и не предупредили родителей о своем местонахождении.

В Олешках ювенальные полицейские за час нашли 13-летнюю девушку, которая ушла гулять и вечером домой не вернулась. Девушка была в компании друзей, с ней все хорошо.

А в Новой Маячке оперативник разыскал 15-летнего парня, который пошел в гости к отцу и к матери не вернулся.

В Чаплинке работники полиции разыскали четырех несовершеннолетних: 8-летнего мальчика, 15-летнюю девушку и двух ее сверстников. 8-летний мальчик, по словам его отца, поехал на велосипеде играть и домой не вернулся.

Полицейские нашли его в компании детей за территорией села, где они катались на велосипедах. 15-летних подростков правоохранители разыскали через час, все гуляли с друзьями.

Напомним, в Тернопольской области нашли двухлетнюю девочку, которая пропала. Ребенок ночевала в поле.

Новости Украины: в Днепропетровской области нашли тело девочки, пропавшей 5 дней назад

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку