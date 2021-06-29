49-летняя Снежана Егорова в черном бикини очаровала фигурой

Знаменитость продолжает наслаждаться отдыхом в Турции.

Украинская ведущая Снежана Егорова устроила себе яркий отпуск в Турции.

Несколько недель назад знаменитость похвасталась своей естественной красотой, поделившись фотографией, где позирует без грамма косметики. На этот раз 49-летняя звезда продемонстрировала своим поклонникам в Instagram роскошную стройную фигуру в черном бикини.

instagram.com/snezha_egorova

На снимке, которым Егорова поделилась в Instagram, она позирует лежа в бассейне в пляжном наряде. Этой фотографией ведущая вызвала ажиотаж среди подписчиков.

Разве можно быть красивой такой?

Прекрасна!

Мега фото! Класс!

Напомним, ранее Снежана Егорова в купальнике и рубашке похвасталась длинными ногами. Знаменитость опубликовала снимки с отдыха.

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