49-летняя Снежана Егорова в черном бикини очаровала фигурой

Знаменитость продолжает наслаждаться отдыхом в Турции.
Украинская ведущая Снежана Егорова устроила себе яркий отпуск в Турции.
Несколько недель назад знаменитость похвасталась своей естественной красотой, поделившись фотографией, где позирует без грамма косметики. На этот раз 49-летняя звезда продемонстрировала своим поклонникам в Instagram роскошную стройную фигуру в черном бикини.
На снимке, которым Егорова поделилась в Instagram, она позирует лежа в бассейне в пляжном наряде. Этой фотографией ведущая вызвала ажиотаж среди подписчиков.
- Разве можно быть красивой такой?
- Прекрасна!
- Мега фото! Класс!
Напомним, ранее Снежана Егорова в купальнике и рубашке похвасталась длинными ногами. Знаменитость опубликовала снимки с отдыха.