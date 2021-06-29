В Харьковской области на пляже утонул 4-летний мальчик

В Харьковской области на пляже утонул 4-летний мальчик

Ребенка пытались реанимировать медики, но безрезультатно.

В Изюме Харьковской области на местном пляже произошла трагедия. Во время отдыха утонул 4-летний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Несчастный случай произошел вчера, 28 июня, на городском пляже в Изюме. Ребенок пошел под воду, его достали и вызвали медиков.

Медики бригады скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, но ребенка спасти не удалось. Тело мальчика направили на СМЕ.

"Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", — отметили в полиции.

Напомним, что в Харькове отдых на воде для 20-летнего парня закончился несчастным случаем. В результате ныряния в реку с моста он получил тяжелые травмы и пережил клиническую смерть.

Новости Украины: в Бердянске едва не утонули дети, приехавшие на фестиваль фольклора

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку