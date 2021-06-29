Рада приняла законопроект, восстанавливающий работу Высшей квалификационной комиссии судей

293 народных депутата поддержали этот документ.

Во вторник, 29 июня, Верховная Рада в целом приняла законопроект, который позволяет восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Как стало известно из трансляции пленарного заседания, за документ проголосовали 293 народных депутата.

Законопроект, в частности, определяет состав конкурсной комиссии, которая будет отбирать членов ВККС. В нее будет входить шесть человек - трое действующих судей или судей в отставке, а также три независимых международных эксперта.

Роль ВККС в судебной реформе заключается в заполнении вакансий в судебной системе и завершении квалификационного оценки судей.

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Ранее заместитель председателя Верховного Суда Богдан Львов заявил, что во время отбора судей в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) порой могут возникать недоразумения между кандидатами и иностранными экспертами, которые следят за процессом отбора.

Напомним, что в марте 2021 украинские судьи срочно созвали свой съезд на фоне инициатив президента Зеленского по поводу судебной реформы. Собрание судей пикетировали активисты.

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