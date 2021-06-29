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Рада приняла законопроект, восстанавливающий работу Высшей квалификационной комиссии судей

Рада приняла законопроект, восстанавливающий работу Высшей квалификационной комиссии судей

Высшая квалификационная комиссия суддей

293 народных депутата поддержали этот документ.

Во вторник, 29 июня, Верховная Рада в целом приняла законопроект, который позволяет восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Как стало известно из трансляции пленарного заседания, за документ проголосовали 293 народных депутата.

Законопроект, в частности, определяет состав конкурсной комиссии, которая будет отбирать членов ВККС. В нее будет входить шесть человек - трое действующих судей или судей в отставке, а также три независимых международных эксперта.

Роль ВККС в судебной реформе заключается в заполнении вакансий в судебной системе и завершении квалификационного оценки судей.

Ранее заместитель председателя Верховного Суда Богдан Львов заявил, что во время отбора судей в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) порой могут возникать недоразумения между кандидатами и иностранными экспертами, которые следят за процессом отбора.

Напомним, что в марте 2021 украинские судьи срочно созвали свой съезд на фоне инициатив президента Зеленского по поводу судебной реформы. Собрание судей пикетировали активисты. 

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