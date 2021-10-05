Робітників дистилерії Таврія з Херсону вшанували як голлівудських зірок

На одній з найпопулярніших локацій столиці, на пішохідному мосту над Дніпром, з’явився величезний постер із невідомими акторами та надписом "Кіно про істинні цінності".

На нього зупиняються подивитися люди, його знімають з дрона. Здається подібного столиця ще не бачила. На постері розміщений QR-код, що веде на сайт, який і пояснює нам суть акції. Тож по порядку.

Цього літа бренд коньяків Таврія створив рекламний відеоролик, у якому замість професійних акторів знялися співробітнику заводу. Таким чином бренд хоче донести до глядачів свою філософію "Бути собою – це по-нашому".

Як говорять самі співробітники заводу: "Це означає – чесно триматися життєвих принципів, бути собою без прикрас та самообману. Це і є перевірений спосіб залишитися щасливими у цьому мінливому світі. Тому замість намагатися бути кимось іншим, ми показуємо себе, якими є". Руками цих людей створюються коньяки дистилерії Таврія.

Та на цьому бренд не зупинився. Таврія вирішила віддячити своїм співробітникам та створила короткометражне відео з назвою "Кіно про істинні цінності". У ньому можна ближче познайомитися з героями рекламного відео – звичайними людьми з Херсонщини, які діляться власними незмінними принципами та цінностями. Повне відео за посиланням https://tavriafilm.com.ua/

Для промоушену "кіно" у Таврії вдалися до нестандартних рішень: розробили афішу з героями стрічки, в стилістиці великих кінокартин, а потім розмістили з голлівудським розмахом, так щоб її побачила столиця – на мосту над Дніпром. Зісканувавши QR-код на афіші можна перейти на сайт та подивитися "Кіно про істинні цінності" і дізнатися, що саме вкладають у нього автори.

"Ми створили "Кіно про істинні цінності".

Наша головна цінність – це наші люди. Щирі, як є. Без прикрас. Без масок та фільтрів. З унікальними характерами та цікавими хоббі. Усі різні, але всі істинно чесні. Попри блискавичну зміну світу навколо, вони залишаються вірними собі та своїм принципам. Наші люди, співробітники дистилерії Таврія, є дзеркалом наших цінностей. Тож ми зняли кіно та показали себе такими, якими ми є".

На цьому сюрпризи не закінчуються. Не забув бренд і про глядачів. На сайті можна не тільки переглянути відео, але й відчути себе кіноекспертами на декілька хвилин. Кожен охочий має шанс проголосувати за найкращі ролі, розподілити нагороди та виграти особливі подарунки.

Ось деякі з номінацій:

Найщиріша роль

Найпрекрасніша усмішка

Найдобріші очі

Роль, яка за душу чіпляє

Роль, яка вражає глибиною

Роль, що закохує з першого кадру

Таким чином Таврія надає чудовий приклад того, як можна подякувати своїм співробітникам, дати їм можливість відчути їх внесок у спільну справу.

Іноді всім нам потрібно зупинитися на мить і видихнути і задуматися про істинні цінності, що залишаються з нами впродовж усього життя.

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