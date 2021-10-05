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Робітників дистилерії Таврія з Херсону вшанували як голлівудських зірок Новини компаній

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Робітників дистилерії Таврія з Херсону вшанували як голлівудських зірок

На одній з найпопулярніших локацій столиці, на пішохідному мосту над Дніпром, з’явився величезний постер із невідомими акторами та надписом "Кіно про істинні цінності".

На нього зупиняються подивитися люди, його знімають з дрона. Здається подібного столиця ще не бачила. На постері розміщений QR-код, що веде на сайт, який і пояснює нам суть акції. Тож по порядку.

Цього літа бренд коньяків Таврія створив рекламний відеоролик, у якому замість професійних акторів знялися співробітнику заводу. Таким чином бренд хоче донести до глядачів свою філософію "Бути собою – це по-нашому". 

Як говорять самі співробітники заводу: "Це означає  – чесно триматися життєвих принципів, бути собою без прикрас та самообману. Це і є перевірений спосіб залишитися щасливими у цьому мінливому світі. Тому замість намагатися бути кимось іншим, ми показуємо себе, якими є". Руками цих людей створюються коньяки дистилерії Таврія.

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Та на цьому бренд не зупинився. Таврія вирішила віддячити своїм співробітникам та створила короткометражне відео з назвою "Кіно про істинні цінності". У ньому можна ближче познайомитися з героями рекламного відео – звичайними людьми з Херсонщини, які діляться власними незмінними принципами та цінностями. Повне відео за посиланням https://tavriafilm.com.ua/

Для промоушену "кіно" у Таврії вдалися до нестандартних рішень: розробили афішу з героями стрічки, в стилістиці великих кінокартин, а потім розмістили з голлівудським розмахом, так щоб її побачила столиця – на мосту над Дніпром. Зісканувавши QR-код на афіші можна перейти на сайт та подивитися "Кіно про істинні цінності" і дізнатися, що саме вкладають у нього автори.

"Ми створили "Кіно про істинні цінності".
Наша головна цінність – це наші люди. Щирі, як є. Без прикрас. Без масок та фільтрів. З унікальними характерами та цікавими хоббі. Усі різні, але всі істинно чесні. Попри блискавичну зміну світу навколо, вони залишаються вірними собі та своїм принципам. Наші люди, співробітники дистилерії Таврія, є дзеркалом наших цінностей. Тож ми зняли кіно та показали себе такими, якими ми є".

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На цьому сюрпризи не закінчуються. Не забув бренд і про глядачів. На сайті можна не тільки переглянути відео, але й відчути себе кіноекспертами на декілька хвилин. Кожен охочий має шанс проголосувати за найкращі ролі, розподілити нагороди та виграти особливі подарунки.

Ось деякі з номінацій:

  • Найщиріша роль
  • Найпрекрасніша усмішка
  • Найдобріші очі
  • Роль, яка за душу чіпляє
  • Роль, яка вражає глибиною
  • Роль, що закохує з першого кадру

Таким чином Таврія надає чудовий приклад того, як можна подякувати своїм співробітникам, дати їм можливість відчути їх внесок у спільну справу. 

Іноді всім нам потрібно зупинитися на мить і видихнути і задуматися про істинні цінності, що залишаються з нами впродовж усього життя.

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